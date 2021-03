Coronavirus : pop-corn et bandes annonces au cinéma de Bédarieux pour demander la réouverture des salles

Cela fait un an jour pour jour que les cinémas ont fermé pour la première fois et depuis le 14 mars 2020, les projecteurs sont restés à l'arrêt forcé 235 jours au total, selon la Fédération nationale des cinémas français (FNCF). C'est elle qui organise une journée d'action ce dimanche, "#OuvrezLesCinémas" pour demander la réouverture des salles obscures.

"On sait très bien que c'est compliqué de nous dire tout de suite qu'on va rouvrir mais on demande au moins à avoir un petit peu de visibilité, qu'on puisse avoir des perspectives"- (Christophe Lemaire)

À Bédarieux, le cinéma Jean-Claude Carrière a décidé de proposer une projection en boucle de bandes-annonces de films sur un écran géant installé à l'extérieur, sur le parvis. Il s'agit de films qui sortiront dès la réouverture des salles. "Moi j'ai la chance d'aller au cinéma chaque semaine pour faire le tour du bâtiment, allumer les machines et parfois la chance de visionner des films en solo dans mes salles mais ce qui manque, surtout, c'est de pouvoir échanger avec le public" se désole Christophe Lemaire, le directeur.

Des lieux sûrs

En fait, Christophe Lemaire ne comprend pas pourquoi les cinémas sont fermés. "L'été dernier quand on a rouvert, on a respecté un protocole sanitaire des plus stricts qui avait été validé, avec la distanciation sociale, avec le masque et jusqu’à preuve du contraire, aucun cluster n'a été détecté dans une salle de cinéma" alors que, d'après la FNCF, du 22 juin au 30 octobre 2020, les cinémas ont enregistré 27 millions d'entrées en France.

Les bandes annonces seront projetées de 13h à 17h, les masques et les gestes barrières sont obligatoires. Avis aux plus gourmands : pop-corn et confiseries offerts aux personnes présentes.