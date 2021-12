Cinémas, spectacles, concerts : une carte cadeau pour soutenir la culture et consommer local

Et pourquoi pas un spectacle, un concert, des places de cinéma en guise de cadeau de Noël ? Dans la région, plusieurs acteurs de la culture proposent une formule qui s'apparente à la classique carte cadeau des magasins.

Au théâtre du Peuple de Bussang (Vosges), c'est une première cette année. Une carte cadeau née à la demande des spectateurs eux-mêmes. "Ça fait plusieurs années qu'on nous demande, au moment des fêtes mais aussi des anniversaires, si toutefois il est possible d'offrir une place", explique la directrice adjointe du théâtre Alice Trousset. "Les personnes à l'origine de cette idée souhaitaient en fait partager l'expérience de la sortie au théâtre."

On avait envie de valoriser la création, c'est aussi une manière de consommer local - Alice Trousset, théâtre du Peuple

A l'opéra national de Lorraine, le bon cadeau d'une valeur de 5 à 500€ est valable un an. L'intérêt d'un tel cadeau selon Noémie de Freitas, responsable de la billetterie ? "La liberté ! Ça permet vraiment à la personne à qui vous l'offrez de choisir ce qu'elle souhaite. On a beau connaître la personne, on ne sait pas si elle va préférer un opéra, un concert."

Offrir une telle carte cadeau, c'est aussi un soutien à la culture. "On sait qu'avec la crise actuelle, les gens ont un peu de mal à s'engager et on le comprend très bien. Le bon cadeau nous permet de conserver un lien avec le public qui nous est cher et précieux. Notre cadeau à nous, c'est de le retrouver et qu'il revienne à l'opéra !", souligne Noémie de Freitas.

Les cinémas Caméo de Nancy répondent actuellement à une dizaine de demandes quotidiennes de cartes (10 places) à offrir, les mêmes qui se vendent tout au long de l'année. "Quand on prend une carte, on achète en avance les places", souligne la directrice Aline Rolland. "Pour nous, c'est extrêmement important d'avoir une trésorerie. C'est intéressant pour nous et le tarif est plus intéressant aussi pour les spectateurs."

Les cinémas Caméo vont proposer aussi très prochainement une vente d'affiches.