Cinémathèque de Bourgogne : de vieux films d'archives sur la Côte-d'Or consultables gratuitement

Vous allez pouvoir consulter des films assez rares sur Dijon et plus largement sur la Bourgogne. La cinémathèque de Bourgogne signe une convention avec le département : elle transfère tous ses films locaux aux archives départementales. La nouveauté : vous allez pouvoir accéder sur le portail des archives à tous ces documents rares, peu connus du grand publics.

Des images de Dijon en 1910

Nicolas Petiot, secrétaire général de la Cinémathèque de Bourgogne, précise le type de documents : "Ça peut être des films de famille, des films de cinéastes semi-professionnels, des films d'entreprises. On va avoir des images de Dijon en 1910 jusqu'à la captation d'éléments folkloriques récents." Dès la fin de l'année, près de 500 films seront consultables sur un portail des archives départementales.

Une dette de 60 000€

En même temps que cette convention, le département s'engage à verser une aide de 15000€ à la cinémathèque. L'établissement est en péril depuis plusieurs années. Il ne reçoit pas d'aides et porte une "dette de 60 000€ à rembourser car impossible de payer ses locaux, trop chers, explique le secrétaire général. "_Il est sûr que nous allons devoir quitter les locaux dans lesquels nous sommes actuellement. Et en fonction de la volonté des autorités, nous verrons si nous allons trouver un nouveau lieu ou si nous devons fermer la cinémathèque définitivemen_t."

Plusieurs documents et affiches d'archives numérisées seront consultables - Cinémathèque de Bourgogne

La ville de Dijon a fait savoir qu'elle souhaite verser sa subvention de 10 000 euros annuelle. Grâce à une cagnotte et des braderies annuelles, la cinémathèque a récolté 10 000 € supplémentaires, explique le secrétaire général.

La Cinémathèque stocke un fonds de films, professionnels ou amateurs, d'affiches, de matériel de projection ainsi qu'une bibliothèque avec 2000 ouvrages libres à la consultation. On y trouve aussi un cabinet des curiosités, de vieux projecteurs et des lanternes magiques, et des "Pathéoramas", de tous petits appareils lancés dans les années 20.