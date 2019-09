Six choses que vous ignoriez peut-être sur Martine, qui fête ses 65 ans

La célèbre petite Martine fête cette année ses 65 ans ! Ringarde ou vintage ? A la mode ou intemporelle ? Quoi qu'on pense de Martine, cette série, éditée chez Casterman, fait toujours recette. Depuis sa naissance en 1954, plus de 100 millions d'albums ont été vendus en France et dans le monde.

Publiée pour la première fois en 1954, Martine à la ferme, puis Martine en voyage, à la mer, au cirque, rencontre vite le succès. Soixante-cinq ans plus tard et plus de 100 millions d'albums vendus à travers le monde, la petite fille imaginée par Marcel Marlier et Gilbert Delahaye fait toujours recette. Chaque année, les Martine, édités par Casterman, s'écoulent à près de 500.000 exemplaires.

100 millions d'exemplaires vendus

Depuis sa naissance en 1954, 65 millions d'exemplaires ont été vendus en langue française et 35 millions en langue étrangère. "Martine parle à tout le monde, analyse Céline Charvet, directrice éditoriale du catalogue de jeunesse de Martine chez Casterman. C'est un personnage très présent dans l'esprit des mamans de toutes les générations. Un personnage extrêmement positif dans un temps qui en manque cruellement. Elle peut faire ce qu'elle veut, elle fait plein de choses, elle est enthousiaste, dynamique, et on la laisse être une enfant avec une innocence et une fraîcheur qu'on a tendance à avoir un peu perdue aujourd'hui. Lire Martine, c'est replonger dans une bulle d'innocence un peu protégée des vicissitudes du monde dans lequel on vit. Les enfants d'aujourd'hui sont très exposés aux difficultés, et Martine est une sorte d'universel de l'enfance qui leur serait proposé comme une forme de paradis dont on a besoin quand on est enfant."

Martine petite maman, Martine monte à cheval - Casterman

Née en 1954, "cette série n'a jamais cessé d'occuper une place extrêmement importante dans les ventes, explique Sophie Van der Linden, critique en littérature pour la jeunesse. Mais il y a un paradoxe : assez rapidement, elle a été relativement démodée", moins en phase avec son époque. Dans Martine petite maman, la petite fille s'occupe de son petit frère toute la journée. Dans Martine fait la cuisine, la petite fille apprend à faire du pain perdu, et des tas d'astuces pour être une parfaite ménagère.

Tous les livres sont réécrits

Pour être plus avec son temps, les éditions Casterman ont commencé il y a cinq ans à faire réécrire l'ensemble des livres de Martine, "pour essayer de faire en sorte que ses textes soient moins stéréotypés et permettent à des petites filles d'aujourd'hui de se retrouver dans Martine, explique Céline Charvet. Par exemple, Martine petite maman a été rebaptisé Martine garde son petit frère, dans l'idée que ponctuellement, une petite fille comme un petit garçon peut garder son petit frère ou sa petite soeur, mais que devenir une maman n'est pas une destinée à laquelle on assigne la petite fille dès le plus jeune âge."

Plus de nouveaux dessins depuis 2011

Depuis le premier album, Martine à la ferme, la petite fille a eu 59 autres aventures. Mais depuis la mort de son illustrateur, Marcel Marlier, en 2011, il n'y a plus de création de nouvelles aventures de Martine. "On créé des aventures de Martine pour les plus jeunes, mais à partir des dessins existants de Marcel Marlier", explique Céline Charvet.

Pour Sophie der Linden, c'est d'ailleurs la qualité de ce dessin, ses tons pastels, qui font le succès des albums de l'héroïne. "Il y a une douceur, une tranquillité, quelque chose d'assez rassurant dans ses dessins, aussi bien pour les enfants que pour les parents. C'est une image du quotidien, de l'enfant sage, un enfant idéal, ce qui plaît énormément aux parents."

Vous aussi, créez votre couverture Martine !

Ces dessins plaisent aussi aux internautes, qui s'en donnent à coeur joie sur les réseaux sociaux. Il existe sur Internet un générateur de couverture de Martine, qui permet de faire dire n'importe quoi à l'héroïne. Le personnage de Marcel Marlier et Gilbert Delahaye est ainsi régulièrement détourné en fonction de l'actualité. "Elle fait partie de l'imaginaire collectif tout le monde s'en empare, avec des détournements plus ou moins heureux. Toutes les parodies, c'est un signe de sa notoriété et du fait qu'elle appartient à tout le monde et ça, on peut dire ça de très peu de personnages", estime Céline Charvet.

Une chasuble, comme Martine !

Ce mercredi 4 septembre, Astrid Le Provost, une styliste de Charente-Maritime, a sorti un livre de couture consacré à l'héroïne. Dans Les Intemporels de Martine, publié aux éditions Flammarion, la styliste propose de créer soi-même 30 tenues inspirées des albums de Martine. Astrid Le Provost explique avoir été elle-même presque guidée par la petite fille. "Mon père était pilote, donc Martine en avion pour moi c'était le rêve. Je faisais de la danse donc Martine petit rat de l'opéra c'était la 'Bible'. Elle n'était pas un modèle mais quand même, c'était une petite fille qui faisait plein de choses et du coup je me disais : 'donc je peux faire la même chose'."

Martine a eu une place très importante dans l'enfance d'Astrid Le Provost © Radio France - Marine Protais

Bientôt un film

Martine sera bientôt le personnage principal d'un film réalisé par Philippe Muyl (Le Papillon, La Vache et le président) avec Chantal Lauby et François Berléand. Selon nos informations, il devrait sortir sur les écrans en 2021.