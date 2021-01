Cinq cirques familiaux se confinent à Avignon en attendant de reprendre les tournées

Cela fait maintenant plus d’un mois qu’ils sont confinés en Vaucluse. Cinq petits cirques familiaux se sont installés sur le parking du parc des expositions d'Avignon, soit une cinquantaine de personnes avec leurs animaux. La ville leur en a donné l'autorisation.

La trésorerie fond à vue d'œil, heureusement que l'on est en famille et qu'on s'entraide" - Flavio Cornero

C'est la première fois qu'ils vivent un tel arrêt de leur activité, eux qui habituellement sillonnent les routes de France quasiment toute l'année. "On vit au jour le jour, ça devient très compliqué. On vit sur nos réserves qui commencent à être au ras des pâquerettes", s'inquiète Sylvie Cornero.

Ces gens du cirque ne perçoivent aucune aide, ils ne sont pas considérés comme intermittents du spectacle. La situation devient de plus en plus compliquée, explique Flavio Cornero et la trésorerie fond à vue d'œil. "On n'a pas de date devant nous, pour l'instant on ne peut caler aucune représentation. Heureusement que l'on est en famille et qu'on s'entraide".

300 kilos de foin par jour pour nourrir les animaux

En tournée quasiment toute l’année, ces petits cirques familiaux souffrent de cet arrêt forcé. A 26 ans, John à hâte de retrouver son public : "les applaudissements, le contact avec le public, nous manquent énormément. On fait pratiquement chaque année la même tournée, du coup le public revient chaque année et nous voit grandir. A trois ans, je faisais déjà le clown", se souvient-il amusé.

En attendant de pouvoir refaire le clown, c’est "le système D", sur le parking du parc des expos d’Avignon. "On s'entraine pour nos nouveaux numéros. On a monté les chapiteaux pour servir d'écuries pour les animaux et on a aménagé les remorques pour pouvoir s'entrainer à l'intérieur".

Pour nourrir les animaux, la solidarité s’organise. Il faut fournir 300 kilos de foin par jour. Des fermiers aux alentours leur ont fait crédit, d’autres viennent leur apporter des légumes ou du fourrage.

300 kilos de foin sont nécessaires chaque jour pour les animaux du cirque © Radio France - Isabelle Gaudin

Dans la famille Cornero, on fait du cirque depuis des générations © Radio France - Isabelle Gaudin