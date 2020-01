Cinq cités auvergnates dans le classement des villes et villages où il fait bon vivre du JDD

C'est le premier classement national réalisé par l'association "Villes et Villages où il fait bon vivre" et que le JDD dévoile ce dimanche matin. Dans ce classement, cinq villes auvergnates sont recensées, dont deux dans le Puy-de-Dôme.

Le Cantal dans le top 20

Le village de Peltre, en Moselle, truste le classement des villages de moins de 2 000 habitants, devant Guéthary et Martinvast. A la treizième place, nous retrouvons Naucelles, commune limitrophe d'Aurillac, dans le Cantal. Plus loin dans le classement se positionne Aiguilhe, en Haute-Loire (35e), Ménétrol, près de Riom dans le Puy-de-Dôme (39e), et Charmeil dans l'Allier (46e).

L'église de Ménétrol - DR

Parmi les villes de plus de 2 000 habitants, la ville de Clermont-Ferrand est 50e du classement, dominée par les villes d'Annecy, de Bayonne et de La Rochelle.

182 critères officiels dans plusieurs catégories

L'association s'est basée sur les 34.481 ­communes de France métropolitaine. Pour chacune, elle a étudié les 182 critères officiels fournis par l'Insee ou par des organismes étatiques au 1er janvier 2019. Huit catégories de données ont émergées : la qualité de vie, ­la sécurité, les transports, les commerces et services, la santé, l'éducation, les sports et loisirs ou encore la solidarité.