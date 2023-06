Cinq collégiens ardéchois vont parcourir 836 km à vélo pour rejoindre l'Allemagne

Plus de 800 km à vélo, 10 jours de périple et deux pays ! C'est le défi un peu fou que se sont lancé Naël, Eliott, Théotime, Nino et Alban. Les 5 collégiens partiront de Saint-Péray le 13 juillet prochain, direction Gross-Umstadt, en Allemagne. Les deux villes sont jumelées.

"On a 836 km à parcourir, donc ça fait environ 80 km par jour", explique Alban. Le soir, les jeunes cyclistes camperont ou seront hébergés dans leur famille. Eliott détaille l'itinéraire : "On va faire étape à Vienne, à Montbéliard, qui est la première ville jumelée en France, à Dôle, Mulhouse puis Gross-Umsdadt."

Itinéraire à vélo entre Saint-Péray et Gross-Umstadt - Capture d'écran - Google Maps

Cette idée un peu folle leur est venue "suite à une conférence sur le tout premier échange qui a eu lieu. Des Allemands étaient descendus en France en vélo, on s'est dit : pourquoi pas faire pareil 60 ans après ?" poursuit Eliott.

Pour reproduire l'exploit, il leur faut récolter à peu près 10 000 euros. Ils ont déjà levé 7 000 euros, grâce à des ventes de t-shirt sur le marché de Saint-Péray, comme ce mercredi 21 juin, des dons sur leur cagnotte en ligne , des aides de la mairie de Saint-Péray, du comité de jumelage, du Lions Club et des réductions chez Culture vélo à Soyons et Nicodis.

Ils sont donc presque prêts, selon Théotime : "On a hâte de partir, on finit les derniers préparatifs, notre budget. Ça ne nous fait pas peur, on est à fond, c'est un défi à relever et on est très contents de pouvoir le faire !"

Le grand départ c'est le 13 juillet, à 10h, depuis la place de la mairie de Saint-Péray ! Vous êtes invités à parcourir les 10 premiers kilomètres du périple avec eux, si ça vous tente.

Pour suivre le périple de nos jeunes cyclistes rendez-vous sur leur compte Instagram : @ardechumsdtadt