Cinq idées pour sortir le week-end du 14 juillet en Dordogne

C'est désormais un incontournable de l'été en Dordogne. Ce week-end, Mensignac accueille la Fête du Pain avec, dans le désordre, un vide grenier, un cirque franco-italien, un bal disco, un thé dansant, et, évidemment, des concerts. Dont celui de Jean-Baptiste Guégan ce vendredi 14 juillet, mais aussi totalement 80, samedi. Ainsi que des feux d'artifices.

La scène électro s'invite dans les jardins de l'Imaginaire cet été. Avec, ce samedi 15 juillet, un jeune briviste : DJ Rivo, retransmis à la radio, qui joue sur les plus grandes scènes électro françaises. Le concert débutera à 22 heures. Les réservations se font sur le site des jardins de l'Imaginaire .

Rivo - Feel (The Way) [Official Music Video]