Cinq jours avec Christian Décamps, créateur et chanteur du groupe Ange

France Bleu Belfort-Montbéliard vous propose tout l’été une série de portraits de figures emblématiques du Nord Franche-Comté. Parmi elles : Christian Décamps, créateur et chanteur charismatique du groupe Ange. Portrait en cinq épisodes avec Hervé Blanchard

La naissance du groupe Ange

En 1969, Christian Décamps et son frère Francis, créent avec d'autres amis musiciens le groupe Ange. Ils donnent leur premier concert au Centre Culturel de la Pépinière de Belfort. Un premier concert qui va lancer une carrière de près de 50 ans.

L'âge d'or des années 70

Ange connait ses heures de gloire dans les années 70. Son style et son écriture décalés en font la référence du rock progressif en France.

Festival de Reading : le concert culte du groupe Ange

Après avoir rempli les salles de concert en France, Suisse et Belgique, le groupe Ange connaît une forme de consécration en jouant au mythique festival de Reading en Angleterre en août 73, le même jour que Genesis. Un rêve devenu réalité pour les musiciens nord francs-comtois

"Ces gens-là" : l'histoire d'une reprise réussie pour Ange

En 1973, Ange reprend la célèbre chanson de Jacques Brel et l'inclut dans son 2ème album "le cimetière des arlequins". Avec l'adoubement de l'interprète belge.

Christian Décamps : un chanteur poétique

Ange, c'est aussi et surtout l'histoire d'un homme. Christian Décamps, créateur et chanteur charismatique du groupe nord franc-comtois. Un style, un look, une écriture très personnalisés, où la poésie n'a pas de limites pour l'artiste.