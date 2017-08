Cinq jours avec Dany Moureaux, l'agriculteur accordéoniste d'Indevillers

France Bleu Belfort Montbéliard vous propose tout l'été une série de portraits de figures emblématiques du Nord Franche Comté. Parmi elles, l'agriculteur accordéoniste d'Indevillers, Dany Moureaux, vedette éphémère de "l'amour est dans le pré", qui a eu le culot de s'offrir l'Olympia en 2012.

Episode 1 : l'accordéon en héritage.

Chez les Moureaux, dans l'exploitation de Burnvillers, sur les hauteus de Saint Hyppolite, on est accordéoniste de père en fils depuis au moins quatre générations. La famille compte pas moins de 17 accordéonistes qui ont tous appris l'instrument au doigt et à l’œil, mais sans solfège, ni partition. "Pour une valse, tu fais ton ta ta ton et pour une marche, tu fais ton ta ton". Aujourd'hui, Dany Moureaux a fait de l'accordéon une petite entreprise avec la création de sa ferme auberge (qui a brûlé cet hiver).

L'accordéon, une affaire de famille chez les Moureaux.

Episode 2 : il claque la porte de "l'amour est dans le pré".

Sa participation à la 7ème saison de "l'amour est dans le Pré" sur la chaine M6 s'arrête prématurément en 2012. Avec son verbe haut et sa forte tête, Dany Moureaux claque la porte de la production, estimant avoir été caricaturé dans l'émission. "Ma fille ne porte plus mon nom. Même ma maman a pleuré pour avoir subit des remarques désagréables". Depuis, il a trouvé l'amour, loin de lé télé.

Dany Moureaux, star déchue de "l'amour est dans le pré".

Episode 3 : Dany Moureaux marie ses deux passion : l'élevage et l'accordéon

Il y a 11 ans, Dany décide d'accorder son activité d’éleveur avec son talent d’accordéoniste. Ca débouche sur la création de la "ferme auberge de chez nous" à Indevillers, sur les hauteurs de Saint-Hippolyte. En 11 ans, elle attirera chaque dimanche des centaines et des centaines de fans. Parfois par bus entiers. L'aventure s'échoue en février dernier sur l'incendie de l'auberge, après que le tuyé se soit embrasé. Dany Moureaux caresse aujourd'hui le projet de la reconstruire.

"L'auberge de chez nous", à Inevillers, on y venait pas bus entier.

Dany Moureaux dans son chalet, épargné par l'incendie. © Radio France - Christophe Beck

Episode 4 : Dany Moureaux décide de s'offrir l'Olympia.

Volant de succès en succès dans les communes de la région, Dany Moureaux ambitionne de louer l'Axone à Montbéliard. Mais on ne le prend pas au sérieux. Il décide donc de taper au sommet, à l'Olympia à Paris, qui lui ouvre sa salle mythique. A 91 ans, André Verchuren, ami de la famille, accepte d'être la vedette de cet après-midi inoubliable. 17 bus ont quitté la Franche Comté pour rallier la mytique salle parisienne, remplie comme un oeuf.

Avec 1200 fans, Dany Moureaux s'offre l'Olympia

Episode 5 : Au cœur de l'hiver 2017, l'aventure de la ferme auberge est balayée par l'embrassement du tuyé.

Dany Moureaux, éleveurs de Limousines. © Radio France - Christophe Beck

Coup dur pour Dany Moureaux, sans doute l'épreuve de sa vie. En quelques minutes, au soir du 28 février, la ferme auberge "de chez nous" à Indevillers est balayée par l'incendie du tuyé. Dany se rassure avec l'essentiel : personne n'a été blessé dans cet incendie et son accordéon est épargné. Mais, ayant souscrit un contrat d'assurance à minima, il a tout perdu. Aujourd’hui, l'agriculteur accordéoniste réfléchit à un projet de reconstruction. Mais il s'avoue tenaillé par le doute.

Le soir de février 2017 où Dany Moureaux a tout perdu.