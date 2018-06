Les élus de Cherbourg-en-Cotentin ont présenté ce vendredi 29 juin le programme des festivités pour l'arrivée de Drheam Cup. La régate s'élancera du Morbihan le 23 juillet vers Cherbourg, où 80 bateau sont attendus une semaine plus tard, dans un port très animé.

Les skippeurs de la 2e édition de la Drheam Cup (Prononcer "Dream Cup") arriveront à Cherbourg-en-Cotentin dans un port très animé, entre le 25 et le 29 juillet 2018. Les élus de l'agglomération cherbourgeoise ont dévoilé le programme des festivités ce vendredi 29 juin.

80 bateaux sont inscrits à cette régate, répartis en plusieurs catégories (Class40, Imoca, Multi 2000 et Multi50 notamment). Ils s'élanceront de la Trinité-sur-Mer (Morbihan) le 23 juillet et arriveront dans le Cotentin une petite semaine plus tard, au compte-gouttes.

Benoit Arrivé, le maire de Cherbourg-en-Cotentin (à gauche), aux côtés de Jean-Louis Valentin, président de la communauté d'agglomération du Cotentin. Les élus comptent profiter de l'événement pour parler du Cotentin. © Radio France - Esteban Pinel

Le village de la course sera inauguré le 25 juillet à midi sur le port de Cherbourg-en-Cotentin, avec de nombreuses animations. La première, la plus évidente, sera les bateaux eux-mêmes, rappelle le maire Benoit Arrivé.

J'ai souhaité faire venir les bateaux en cœur de ville, dans les bassins du centre. C'est donc un événement sportif mais aussi festif. Les skippers viendront dialoguer avec les visiteurs."

Sur l'aspect sportif, il faudra suivre les arrivées successives des navigateurs ainsi que la remise des prix, samedi 28 juillet à 18h, place Jacques Hébert.

Un grand concert, des dizaines d'animations

Au sujet des festivités, le premier grand temps fort sera le concert sur la place De Gaulle, le 25 juillet au soir, avec notamment Matmatah, Vitaa et Agustin Galiana, acteur de la série télévisée Clem'. Toujours à propos de musique, on notera aussi les apéritifs concerts tous les soirs à la Trinquette du village.

Un village de course aux couleurs de l'Australie, clin d'œil à l'arrivée des ouvriers australiens de Naval groupe et de leur famille à Cherbourg. Des animations seront en lien direct avec ce thème : découvertes culinaires, sculpture de kangourous, fabrication de boomerang, ou encore un "apéro croco", barbecue géant le 28 juillet à midi.

La Drheam Cup sera le grand RDV de l'été à @CherbourgEnCot Au programme du 25 au 29 juillet : des animations autour de l'Australie, des RDV nautiques, un Tendance Live, de l'accrovoile, des concerts gratuits... @ArriveBenoitpic.twitter.com/iIiMOT8fUl — CherbourgEnCotentin (@CherbourgEnCot) June 29, 2018

Des initiations à la plongée et au skimboard seront également proposés. De nombreuses associations seront aussi sur le pont.

La semaine se terminera en beauté avec la grande parade en rade de Cherbourg, avec tous les bateaux, à partir de 9h45 le dimanche 29 juillet. Le programme détaillé est à retrouver en cliquant ici.