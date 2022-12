Cinq restaurants et bars vauclusiens dans le Top 100 des établissements ayant les plus belles cartes des vins

Le média Terre de Vins publie son classement des cent restaurants ayant les meilleures cartes des vins. Il s'agit des finalistes du concours "Tour des cartes", dont le vainqueur sera désigné le 16 janvier prochain. Cinq établissements vauclusiens font partie de ce top 100.

Il s'agit du bar à vins "Le 17 place aux vins" à l'Isle-sur-la-Sorgue, du restaurant et bar à vins "Le 46" à Avignon, du restaurant traditionnel "Côteaux et fourchettes" à Cairanne, du restaurant gastronomique "La vieille fontaine" à Avignon, du restaurant et de l'hôtel des bories à Joucas.