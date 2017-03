Cinq sorties à faire en Périgord, ce premier week-end de printemps et de changement d'heure

Des collectionneurs, du chocolat, un écrivain, de la country et du cirque ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 25 et dimanche 26 mars 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Salon de la collection dimanche à Bergerac

100 marchands professionnels seront présents dimanche à Bergerac pour ce 29ème salon de la collection. Vous trouverez ainsi sur place des numismates (allez, on révise ?) collectionnant les… monnaies ! Des cartophiles pour les… cartes postales ! Des bibliophiles pour les… livres ! Des philatélistes pour les… timbres ! Des lécythiophiles pour les… parfums ! Des plangonophiles pour les… poupées ! Des ludophiles pour les… jouets ! Des minéralophiles pour les… minéraux ! Et des capsulophiles pour les… capsules de Champagnes. Je rappelle qu’on ne sait toujours pas comment l’on nomme celui qui collectionne les casseroles… Des objets d’écriture, des vieux papiers, du militaria ; tout cela en un seul lieu avec, en parallèle, une exposition sur les pompiers dans l’histoire. Le 29ème salon de la collection vous attend dimanche de 9h à 18h, salle Anatole France à Bergerac.

Du chocolat comme s’il en pleuvait sur Lalinde

L’association « Kamala Linda » organise sa 6ème édition du salon du chocolat, ce week-end. L’entrée est gratuite pour offrir à un public multi générationnel l’occasion de se retrouver autour d’un thème qui plaît autant aux grands qu’aux petits : la gourmandise et le chocolat sous toutes ses formes. Le jeu de la corbeille ajoutera un volet solidaire au profit d’enfants défavorisés en Inde. Animations, dégustation et vente vous attendent samedi et dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h à l’Espace Jacques Brel de Lalinde. N’hésitez pas à tomber à bras raccourci sur cette manifestation, car comme on le dit dans le film « Intouchables », « Pas de bras… »

Partons à la rencontre de George de Peyrebrune, samedi à Périgueux

Mathilde-Marie Georgina Élisabeth de Peyrebrune, dite George de Peyrebrune, née à Peyrebrune, un hameau de Sainte-Orse, le 18 avril 1841 et morte à Paris le 16 novembre 1917, est une femme de lettres française, auteur de romans populaires. Venue à Paris après la guerre de 1870, elle contribua à plusieurs revues féminines et publia un grand nombre de romans qui connurent un succès éphémère. Elle fit partie du premier jury du prix Fémina en 1905, mais mourut dans la pauvreté et l'oubli en 1917. Octave Mirbeau s'est inspiré des thèmes de son roman « Victoire la Rouge » pour élaborer l'intrigue de plusieurs de ses œuvres, notamment « Le Journal d'une Femme de Chambre ». Samedi, à la Médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux, une conférence de Nelly Sanchez à 14h30 vous présentera les correspondances de George de Peyrebrune avec le milieu littéraire de son époque. A 15h15, rencontre avec Jean-Paul Socard autour du roman « Les ensevelis ». Enfin à 16h, rencontre avec Julie Floury autour du roman « Les femmes qui tombent ». L’entrée sera gratuite.

Bal country dimanche à Saint-Cyprien

Entre le Buisson-de-Cadouin et Sarlat se trouve un village d’irréductibles cow-boys : Saint-Cyprien. Là, non loin du saloon où le shérif sirote son lait-fraise, l’association de danse country western « Hot Peppers » vous propose dimanche une soirée pleine de piment. Venez danser sur des musiques old et new country, rock’n’roll ou celtiques, en ligne ou en couple, pour débutants ou confirmés. L’ambiance western est assurée (mais on ne sait pas pour quel montant). Ouverture des portes dimanche, 13h45, au Grand foyer de Saint-Cyprien. Buvette, petite restauration et entrée à 5 euros. Et comme on dit là-bas, dis : Yeehaw !

Le cirque Amar est au Parc des expositions du Périgord

Amar, le cirque de France, s’installe au Parc des Expositions du Périgord, à Marsac-sur-l’Isle. Pour beaucoup le cirque Amar évoque la féerie, le rêve… Là où se mêlent l'émerveillement et le rire mais surtout l'enchantement inter générationnel ! Pour cette nouvelle édition, le cirque Amar vous propose un faisceau éblouissant d'artistes et de genres, pour la plupart inédit en France. Vous serez accueilli sous les célèbres rayures rouges et blanches d'un chapiteau rond ultra chaleureux au confort total de 1.800 sièges. La décoration style baroque et les éclairages à profusion ont de quoi faire pâlir les salles les plus prestigieuses. Les représentations du cirque Amar vous attendent samedi à 15h et 18h, dimanche à 14h30 et 17h30, ainsi que lundi à 19h30 et mardi à 20h, avant une ultime entrée en piste mercredi à 15h. Tarif gradins adulte : 29,70 euros (24,20 pour un enfant). 18 et 15 euros sur le côté. Notez que les éléphants du parti du cirque sont d’Afrique et non d’Asie.