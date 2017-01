Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Des truffes et des étoiles, de l’illusion, de la lecture et du théâtre ; cinq sorties pour ce week-end des 14 et 15 janvier 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Académie culinaire à Sarlat, ce week-end

La Ville de Sarlat et le Groupement des Trufficulteurs du Périgord Noir organisent depuis 7 ans, en janvier, la Fête de la Truffe. Et dans le cadre de la fête de cette tuber melanosporum, à l’initiative du Groupement des Producteurs de Truffes du Périgord Noir et de la ville de Sarlat, de nombreuses animations sont proposées. Des stages sont organisés par l’Académie culinaire du foie gras et de la truffe. Ouverts à tous, ils sont destinés à apprendre ou à perfectionner son savoir-faire culinaire. Temps fort de l’Académie culinaire du foie gras et de la truffe, le Trophée Jean Rougié accueille de jeunes talents de la cuisine française. Ce concours est placé sous le contrôle d’un jury prestigieux composé de chefs étoilés. Dans une ambiance conviviale, une dizaine de chefs sarladais et étoilés jouent le jeu dans une cuisine aménagée pour l’occasion dans la salle de l’Ancien Évêché. Ne passez pas à côté de cette Académie culinaire, ce week-end, à Sarlat, France Bleu Périgord y sera en direct de 15h à 19h avec Isabelle Wagner. A suite également sur notre page Facebook.

Le cercle des illusionnistes, samedi à Bergerac

1984… Alors que se déroule le championnat d'Europe des Nations (qui verra la France l’emporter, Platini marquer 9 buts mais cela est hors sujet), un nommé Décembre vole un sac dans le métro. Dans ce sac, il trouve la carte d’identité d'Avril, une jolie jeune femme. Il la rappelle, ils se rencontrent dans un café. Il va lui raconter l'histoire de Jean-Eugène Robert-Houdin, horloger, inventeur, et magicien du XIXe siècle. Cette histoire les mènera tous deux sous le coffre d’une banque du boulevard des Italiens, dans le théâtre disparu de Robert-Houdin, devant la roulotte d'un escamoteur, derrière les circuits du Turc mécanique, aux prémices du kinétographe, et à travers le cercle des illusionnistes. Cette pièce de théâtre a été récompensée par 3 Molières en 2014… « Le cercle des illusionnistes » rend donc hommage à deux géants de l’illusion : le prestidigitateur Jean-Eugène Robert-Houdin et l’inventeur du trucage au cinéma Georges Méliès. La représentation vous attend samedi, 20h30, au Centre Culturel Michel Manet de Bergerac.

La nuit de la lecture

Dix médiathèques et bibliothèques de Dordogne (Périgueux, Trélissac, Boulazac, Chancelade, Coursac, Excideuil, Lalinde, Saint-Aulaye, Sigoulès et Vergt ainsi que la Bibliothèque départementale de prêt) se sont regroupées autour du projet de « La Nuit de la lecture ». Il s'agit d'une manifestation imaginée par le Ministère de la Culture et de la Communication qui invite les bibliothèques de France à ouvrir leurs portes samedi 14 janvier sur des horaires étendus. En Périgord, ce samedi, la médiathèque Louis Aragon de Boulazac sera ainsi ouverte de 17h à minuit. Une déambulation littéraire et gustative intitulée « Une petite soupe et au lit » vous sera proposée, avant que ne s’installent des jeux de lettres, des jeux de société et des jeux vidéo. A partir de 20h à Excideuil, des lectures insolites, à Lalinde, des lectures avec pauses gourmandes attendront grands et petits, et à Saint-Aulaye, des « Histoires à la loupiote, en pyjama avec doudou » attendront les plus petits à partir de 3 ans, avant d’autres lectures à voix haute. Le public est convié à (re)découvrir la richesse des bibliothèques autour d’animations spécifiques festives et ludiques, et de rencontres avec des acteurs du monde du livre. En Dordogne, la manifestation se poursuit jusqu’au 21 janvier (mercredi à Chancelade et Trélissac, vendredi à Coursac et samedi à Vergt).

L’auberge du carAmel à Trélissac

Vendredi 13 et samedi 14 janvier, 21h à la maison de quartier des Romains à Trélissac, la compagnie « Les Pendrillons » vous propose la pièce de Jean-Luc Pecqueur « L’auberge du carAmel ». Des religieuses prennent quelques jours de congés exceptionnels en raison de travaux dans les locaux de leur congrégation. Elles doivent trouver un hébergement, mais effectuer une réservation dans une auberge n'est pas simple pour ces femmes qui vivent habituellement cloitrées. Cette sortie hors de leurs murs va devenir une aventure loufoque, voire déjantée.

Les Voyageurs de mots proposent « H.H. » à Aubas

La pièce «H.H.» nous plonge au cœur de la réunion d’un conseil municipal d’une ville de Bavière, qui s’ouvre sur un débat autour du nom d’Heinrich Heine, pressenti pour baptiser le nouveau collège de la cité. Hélas, les deux lettres H. H. ont déjà été coulées dans le bronze. Une célébrité locale, dont les initiales correspondraient, est alors proposée. Face au tollé suscité par cette lumineuse idée, on décide alors de comparer les « œuvres » des deux candidats... Il se trouve cependant que c’est le plus grand criminel allemand qui va être mis en concurrence avec le plus grand poète allemand… Contestation, remous, refus et autres perturbations enveniment rapidement le débat. Les voyageurs de mots et le Groupe décembre vous proposent cette pièce de théâtre samedi 14 janvier, 20h30, à la salle des fêtes d’Aubas. Cette soirée se déroule au profit du Téléthon 2016.