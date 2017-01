Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Une truffe, une zone humide, un Boby, des Burgondes et des collectionneurs ; cinq sorties pour ce week-end des 28 et 29 janvier 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Campagnac-les-Quercy fête la truffe

Samedi, en guise d’avant bouche, « La randonnée des truffières » vous sera proposée dès 14h avec une bonne brouillade aux truffes au retour. Dimanche, le marché aux truffes s’emparera de Campagnac-les-Quercy dès le matin, 9h, avec le groupement des trufficulteurs du Périgord Nord, entre animations, expositions, produits du terroir, démonstration de cavage et dégustations de mets truffés. Une exposition mycologique vous sera également proposée par la Société Mycologique du Périgord, musique et danse occitane vous seront offertes par « Les Botarels », et des auteurs vous dédicaceront leurs livres sur les… Voyons… Sur quoi, déjà ?... Ah oui ! Leurs ouvrages sur les truffes ! (Quelle truffe suis-je...)

Journée mondiale des zones humides au lac de l’Escourou, à Saint-Sulpice-d’Eymet.

La journée mondiale des zones humides permettra de vous offrir dimanche une belle balade autour du lac de l’Escourou. L'Office de Tourisme Portes Sud Périgord s'implique une nouvelle fois dans un événement international d'envergure. Organisée avec le concours de naturalistes et d'ornithologues expérimentés de la L.P.O. et de la Sépanso, une balade-découverte est proposée dans ce cadre dimanche prochain au bord du lac de l'Escourou. Une sortie nature gratuite, cela va de soi, qui s'adresse à tous les publics, enfants et adultes. Une balade-découverte fort intéressante, donc, d'autant qu'elle permettra aussi de suivre le parcours d'interprétation naturaliste installé sur la rive Eymétoise du lac de l'Escourou, qui confirme ainsi son statut de site d'exception en Pays d'Eymet. Un site à mieux connaître, pour mieux le protéger ! Prévoyez des vêtements adaptés, en fonction de la météo ; les bottes sont vivement recommandées. Le départ se fera dimanche à 9h30 sur le parking du lac de l’Escourou, du côté de la commune de Saint-Sulpice-d’Eymet. Renseignements auprès de l’Office de Tourisme Portes Sud Périgord : 05 53 23 74 95

Spectacle autour de Boby Lapointe à Saint-Astier

Entrez dans l’univers de Christophe Barrère, swing guitariste, et Samuel Cifre, animateur et interprète, pour un spectacle autour de Boby Lapointe vendredi, samedi et dimanche. Un spectacle à la pointe de l’addiction autour du répertoire délirant du grand Robert, bien naturellement. Joyeux, bon-enfant, requinquant, c’est un spectacle qui fait du bien aux souvenirs, tout en nous proposant un regard nouveau sur une œuvre que l’on croit bien connaître. De « La maman des poissons », à « Tchita la créole », de la dialectique de « Ta katie t’a quitté » à la tendresse « d’insomnie », ce duo rigolard vous emportera par sa mise en scène, dans une ambiance cabaret pour toute la famille. Avec un physique de catcheur, une élocution aléatoire et des textes à tiroirs et contrepèteries, Boby Lapointe a fait son petit effet dans les cabarets, en ajoutant dans son jeu de scène des airs de plantigrades. Le théâtre de la Poivrière de Saint-Astier accueille Christophe Barrère et Samuel Ciffre pour ce spectacle autour de Bobby Lapointe vendredi et samedi, 20h30, ainsi que dimanche à 16h.

Queyssac accueille le festival Burgonde

L’association Ribambelle vous invite au festival Burgonde, ce samedi à Queyssac. Tenue correcte et humour exigés, tenue médiévale conseillée (concours de costume)… Dès 10h, des stands permanents seront ouverts toute la journée avec des jeux médiévaux et Burgondes (en bois ou autres), maquillage, hutte de la sorcière, stands d’exposition artisanaux. Contes à 10h30, et à 18h apéro contes au coin du feu. Démonstrations et initiation à l’escrime médiévale et au tir à l’arc le matin vers 11h, puis en début et en fin d’après-midi. Initiation à la danse burgonde de 11h30 à 12h30, et de 15h à 16h. Balade en forêt magique à 14h30 à 16h. A partir de 19h30 le soir : banquet Burgonde avec concert du groupe « Home swing home ».

Journée Interclub des Collectionneurs à Eymet

A l’initiative de l’Amicale Philatélique d'Eymet en Périgord, cette réunion « Interclubs » de dimanche s'adresse aux collectionneurs les plus divers, adhérents à un club ou isolés : collections de timbres, mais aussi de cartes postales, télécartes, monnaies anciennes, insignes militaires, muselets de champagne, etc... De 9h à 17h30, apportez vos doubles et invitez vos amis collectionneurs ; le troc est le bienvenu ! Une exposition de chapeaux vous sera également proposée. Sur place : casse-croûte, pâtisseries, boissons chaudes.