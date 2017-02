Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Des idoles, des ogres, des truffes, du bien-être et des histoires de femmes mais pas que ; cinq sorties pour ce week-end des 11 et 12 février 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

La troupe Age tendre, la tournée des idoles, est samedi au Palio de Boulazac

Avec plus de 4 millions de spectateurs depuis 2006, Age Tendre réunit dans un spectacle unique et grandiose de nombreuses stars, des années yéyés jusqu'aux années disco… Outre Sheila, les Rubettes, Au Bonheur des Dames, Gérard Lenorman, et Hugues Aufray, retrouvez sur scène Isabelle Aubret, Christian Delagrange, Marcel Amont, Linda de Suza et Pascal Danel ; excusez du peu. Des tubes comme s’il en pleuvait, la chance de voir ensemble toutes les vedettes que vous n’avez jamais oubliées ; c’est cela que le Palio de Boulazac vous propose samedi avec 2 représentations à 15h et 20h. Présenté par Cyril Féraud, ce spectacle vous est proposé de 39 à 59 euros, soit environ 4 à 6 euros par artiste. Nous avons par ailleurs le plaisir, avec Hervé Gaudy et Christophe Tastet, de vous donner rendez-vous en direct du Palio samedi entre 16h et 19h. Enfin votez pour votre artiste ou groupe préféré de la tournée ! Le résultat sera donné après 18h…

Des ogres à Trélissac, samedi soir !

Des ogres, mais pas seulement… Le spectacle de contes « Des ogres et des femmes » (durée : 1h15, à partir de 10 ans) vous sera proposé à la Médiathèque de Trélissac samedi à 20h30. Ecrit et conté par Jean-Pierre Avinent, sur une musique d’Hervé Birant, des destins d’ogres et de femmes se croisent, s’emmêlent ou s’entrechoquent, pour le meilleur et pour le pire. Découvrez l'histoire de Barbe Rouge. Lointain cousin de Barbe bleue, ils ne se sont jamais rencontrés : les ogres sont des individus solitaires aux destins parfois singuliers lorsqu'ils croisent le chemin de certaines femmes ! Deux autres histoires d'ogres et de femmes seront à découvrir : un ogre gourmand et une femme maline, ainsi qu’un ogre créateur, épié par une femme tombée sous son charme. Entrée libre.

Fête de la truffe samedi matin, place de l’ancien Hôtel de ville à Périgueux

Depuis de nombreuses années, le marché aux truffes, qui est un marché contrôlé, est une institution dans la capitale du Périgord. Afin de ponctuer cette tradition, la ville de Périgueux accueille pour la troisième année consécutive la Fête de la Truffe. Rendez-vous à partir de 10h sur l’espace dédié à ce produit, place de l’Ancien-Hôtel-de-Ville, pour profiter de multiples animations organisées par l’association des trufficulteurs Pétrocoriens en lien avec la ville. L’authenticité sera au rendez-vous tout au long de la matinée grâce à des dégustations de mets confectionnés par des chefs périgourdins, accompagnées d’une ambiance musicale jazz manouche, ainsi que des rencontres et des surprises dans une ambiance festive.

Une grande première : un salon du bien-être et des thérapies alternatives sur Thenon, ce week-end

Fabien Borde, artiste pluridisciplinaire, président de l'association « A la croisée des mondes », et Nathalie Krumhorn, de l'Office de Tourisme Vézère Périgord Noir, tous deux personnellement très connaisseurs et sensibles aux médecines alternatives, avaient chacun l'idée de monter un salon du bien-être et des thérapies alternatives sur la commune de Thenon. Ce 1er salon du bien-être et des thérapies alternatives se tiendra ce week-end au marché couvert de Thenon. L'entrée est gratuite. Une occasion de vous faire plaisir ou d’offrir un cadeau insolite et personnalisé à quelques jours de la Saint Valentin. Quelques 20 exposants et conférenciers seront présents lors de ces deux journées afin de vous faire découvrir leur savoir et vous initier au bien-être : hygiène de vie, shiatsu, soins quantiques, hypnothérapie, cristaux, soins bio-énergétiques, musicothérapie, arts, feng-shui, harmonisation de l'habitat, librairie, bijoux... Restauration rapide bio sur place

« Femme... Femmes » samedi 11 février à Coulounieix-Chamiers

« Un temps de chien », de Geneviève Buc, suivie de trois extraits de « Les fugueuses », de Jean-Luc Duthuron et Pierre Palmade ; le nouveau spectacle de la troupe du foyer rural de Tamniès juxtapose deux comédies contemporaines, qui allient bonne humeur et convivialité. Toutes deux font la part belle à la gente féminine pour une soirée au cours de laquelle il est aussi question des hommes ! Dans « Un temps de chien », Gabrielle soigne son désert affectif par les anxiolytiques. Loulou prend des amants jetables, préférant donner tout son amour à son fils qu’elle élève seule. Hélène, businesswoman débordée, obsédée par le perfectionnisme au travail comme à la maison, frise le burn-out. Un jour de pluie, dans une arrière salle de bistrot, ces 3 femmes se rencontrent sous le regard misogyne du garçon de café... Dans « Les fugueusse », Margot, la quarantaine, fatiguée d’être la boniche de la famille, quitte le domicile conjugal le soir des 18 ans de sa fille. Au même moment, Claude, fringante septuagénaire, s’évade de la maison de retraite où son fils l’a placée. Toutes deux se retrouvent sur le bord de la route à faire du stop ; l’aventure commence. Rendez-vous samedi 11 février, 20h30, à l’amphithéâtre du lycée agricole de Coulounieix-Chamiers, pour ce spectacle d’1h45 de la troupe du foyer rural de Tamniès. Entrée libre.