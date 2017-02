Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Jazz manouche, Fado, chorale, vieilles autos et le sud de l’Inde ; cinq sorties pour ce week-end des 25 et 26 février 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Thomas Dutronc est à Sarlat

Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la Loire, comme une Normande sans armoire, Thomas Dutronc a le cigare… 3 albums sur le comptoir, 3 musiques de film dans le tiroir, une chanson originale aux Victoires, Thomas Dutronc a une classe rare… Après déjà plus de cinq cents concerts, celui qui n’aime plus Paris, alors que son père s’y baladait tout content à 5h du matin, s’est entouré de musiciens virtuoses, ses « esprits manouches » comme il les appelle, et vous invite à redécouvrir ses chansons dans cette tradition qu’il affectionne : un échange musical et d’amitié qu’il maîtrise avec élégance et humour. Thomas Dutronc est samedi soir, 20h30, au Centre Culturel de Sarlat ; le placement numéroté et assis vous y est acquis pour 40 euros. Téléphone 05 53 31 09 49 (avec un règlement par carte bancaire).

L’Inde expose ses couleurs en noir et blanc à Coulounieix-Chamiers

A Coulounieix-Chamiers, la photographe Isabelle Soares vous propose son exposition « Kerala », qui montre un regard particulier sur l’Inde du Sud. Au travers de clichés en noir et noir, l’artiste entend vous montrer toutes les couleurs de l’Inde en essayant de saisir le principal, à savoir l’âme de cette région. L’exposition est à voir au château des Isards à Coulounieix-Chamiers jusqu’au 12 mars. Entrée libre tous les jours de 14h à 18h.

Un concert pour une bonne cause à Bergerac

A Bergerac, la Chorale « Canticorum » accueille le Tourdion de Monbazillac et le Quatuor Estrampes (violon, violoncelle et accordéon) dimanche, 15h30 à l’église Saint-Jacques de Bergerac. Organisé par l’association « Mille chœurs pour un regard », ce concert se fera au profit de la recherche médicale en ophtalmologie.

Douce mélancolie portugaise à Marsac-sur-l’Isle

L’association Lusitanos 24 de Marsac-sur-l’Isle vous propose samedi soir sa 4ème soirée Fado (une soirée qui a remporté un grand succès auprès des Périgourdins lors des 3 premières éditions). Cette année, une grande artiste, Cristina Madeira, sera accompagnée à la guitare et à la guitare portugaise par les derniers musiciens qui accompagnaient la grande Amalia Rodrigues. Cette soirée sera réalisée autour d’un repas typique portugais. Rendez-vous samedi, 20h, à la Maison du Temps Libre de Marsac-sur-l’Isle ; dîner et spectacle à 35 euros. Renseignements au 06.59.57.22.77

« Pour promener Mimi, Ma p’tite amie Mimi, Et son jeune frère Toto, J’ai une auto… »

Une 43ème bourse d’échange des «Vieilles Automobiles du Périgord » vous est proposée à Bergerac ce week-end, sur le site de Picquecailloux. Autos, motos, cycles, tracteurs miniatures et documentation vous attendent sur place, ainsi qu’une restauration. Le parking et l’entrée sont gratuits.