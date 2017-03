Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Un nouveau monde, un nouveau musée, une oie, des kilomètres et un film ; cinq sorties pour ce week-end des 4 et 5 mars 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

L'Orchestre National Bordeaux Aquitaine est à l'Odyssée de Périgueux dimanche

Placé sous la direction musicale de Paul Daniel, l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine interprètera la fameuse Symphonie du Nouveau monde, la 9ème du compositeur Tchèque Anton Dvoràk. Cette pièce véhicule un imaginaire fertile et profondément épique, célébrant toute la fougue et la jeunesse de l'Amérique, où le compositeur enseignait. Il fut en effet, de 1892 à 1895, le directeur du Conservatoire national de New York. Sa symphonie demeure résolument novatrice, entre les bruits de la ville, des trains et de la foule. Dvoràk parsème sa partition des découvertes dont il s’imprègne alors : les negro spirituals et la musique populaire noire américaine issue de l'esclavage et des champs de coton, la tradition indienne qu’il conjugue aux accents de nostalgie de sa vieille Europe. Cette symphonie multiplie les évocations et les sources d’inspiration pour ouvrir notre imagination sur les grands espaces et vastes paysages américains, sur les chevauchées des westerns d'une Amérique légendaire, toujours en quête d'une frontière à repousser... La puissance de cette composition, portée par la prouesse instrumentale de la célèbre phalange aquitaine, suscite des émotions fortes et inoubliables. L'Orchestre National Bordeaux Aquitaine vous donne rendez-vous à l'Odyssée de Périgueux dimanche à 16h ; l’entrée est à 25 euros.

Sarlat Fest’Oie, ce week-end

Pour découvrir l’oie, animal emblématique de la région, la ville de Sarlat organise cette week-end, au cœur de la cité médiévale, la 9ème fête de l’oie : « Sarlat en Périgord Fest’oie ». A partir de 14h samedi, les fermes et les conserveurs du Sarladais dévoileront leur savoir-faire en proposant des visites et des ateliers au sein de leurs exploitations : préparation d’un foie gras d’oie, de pâtés et rillettes d’oie, visite commentée d’une exploitation… Pour participer à cette animation gratuite mais aux places limitées, inscrivez-vous auprès de l’office de tourisme au 05.53.31.45.45. A partir de 19h, une grande Bodég’oie sera organisée sur la place de la Liberté, avec assiette composée (de qu’Oie, à votre avis ?) et animation par des bandas. Dimanche, marché primé au gras dès 9h, stands de producteurs, jeux anciens pour les petits, démonstrations de découpe d’oie à 10h, 11h et 15h et visite de la ville à 15h (Rendez-vous devant l’office de tourisme).

Inauguration du musée « Maison John et Eugénie Bost » samedi à La Force

Natif de Suisse, John Bost est le fondateur des Asiles de La Force, en Dordogne ; une « utopie prophétique » destinée aux orphelins, aux handicapés et aux vieillards… Reconnue d’utilité publique depuis 1877, la Fondation John Bost, connue autrefois sous le nom des « Asiles de La Force » a été fondée en 1848. C’est Jean Antoine (dit John) Bost, pasteur d’une des Eglises protestantes du village de La Force, à 10 kilomètres à l’ouest de Bergerac, qui initia cette œuvre pour « accueillir au nom de son Maître ceux que tous repoussent ». Dès l’origine, John Bost souhaite que cet accueil se fasse dans un environnement ouvert, « sans mur ni clôture », dans lequel il voulait « mettre des fleurs sur leurs chemins ». Cet accueil s’adressait alors à des personnes en situation de détresse sociale et à des enfants handicapés, malades, incurables, pour lesquels rien n’était prévu. Samedi, un musée pour comprendre la différence et qui vous raconte toute une aventure humaine au service des personnes malades ou handicapées, sera inauguré à 15h. Suivront des visites gratuites de cette « Maison John et Eugénie Bost », avant un Concert symphonique qui sera donné à 18h au Temple de la Fondation John Bost.

Les 50 km de Lalinde feront dimanche… 50 km !

L’association des « Marcheurs de la vallée de la Dordogne », partenaire du réseau « Sport, Santé, Bien-être » organisent cette marche dimanche ; le départ se fera au moulin de la Guillou à 8h30. Outre les deux circuits traditionnels de 50 et 24,150 km proposés, l’association propose cette année un circuit de 12 km pouvant être réalisé en randonnée pédestre.

Sortie nationale du film « En aparté » samedi à Trélissac

Samedi 4 mars à 20h, à la médiathèque de Trélissac, Cédric Sécula, avec toute son équipe de Clip Clap Youpiprod (Association de vidéastes amateurs), vous invite à venir découvrir son nouveau film « En Aparté ». En présence des acteurs, des techniciens, des cascadeurs, de la technicienne de surface et, si j’en crois la production, du gars qui a fait le café que personne n’a bu parce qu'il n'était pas bon. En bonus, le making off du tournage. Entrée gratuite.