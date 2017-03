Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Des chiens, une collation, un index, de la country et du pognon ; cinq sorties pour ce week-end des 11 et 12 mars 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Une Expo Canine Internationale vous attend ce week-end au Parc des Expositions du Périgord, à Marsac-sur-l’Isle.

Pour l’Association Canine de la Dordogne, il s’agit là du rendez-vous le plus important de l’année en nombre de chiens ; 1.500 toutous sont attendus ! Parmi ces chiens de race, une vingtaine de bouledogues anglais, des bouviers bernois, des terriers Jack Russel, des bull-terriers, des huskys de Sibérie, des labradors, des lévriers persans, etc… Une vente de chiots se fera le samedi et le dimanche ; il y en aura une quarantaine, certifiés LOF (donc inscrits au Livre des Origines Français). Vous trouverez de plus sur place animations, restauration et buvette. L’entrée des chiens se fera sur les deux jours à 8h pour un début des jugements à 9h30 (je parle de jugements bien qu’aucune mise en examen n’ait été prononcée)… Dans le détail, vous verrez samedi les molossoïdes, les terriers, les chiens de traîneaux, les lévriers, les retrievers et les épagneuls. Dimanche, ce sera le tour des chiens de berger, des teckels, des chiens courants, des chiens d’arrêt et des chiens de compagnie. Venez admirer ces chiens de race ce week-end au Parc des Expositions du Périgord, à Marsac-sur-l’Isle. Une recommandation pour finir : évitez de venir avec un nonosse dans la popoche…

Les samedis « Collation » au Cloître de Cadouin ; un moment de partage et de culture

La 1ère édition se tient ce samedi, avec pour thématique : « La parabole de l’homme riche et de Lazare ». Cette conférence de 30 minutes va permettre de mettre en lumière trois parties sculptées du cloître : les colonnes historiées rappelant la parabole du riche et de Lazare, issue de l’évangile de Saint-Luc. L’un vit dans l’opulence, l’autre dans la pauvreté et la maladie. Les choix qu’ils vont faire durant leur vie respective vont influer sur la suite des événements… Réservation conseillée mais pas obligatoire au 05 53 63 36 28. Début de la visite et de la collation à 15h30. Visite du cloître incluse, le tarif est de 5,90 euros.

La Compagnie Pyramid présente « Index » au centre culturel de Sarlat ce dimanche

Il s’agit là d’une pièce chorégraphique pour 5 danseurs et 351 livres. Excusez du peu… La Compagnie Pyramid propose un spectacle burlesque mêlant danse hip hop, mime et détournement d’objets. Teinté de moments poétiques et de petites touches narratives pleines d’humour et de dérision, le travail de la compagnie s’inscrit toujours dans une recherche d’esthétique et d’interaction entre corps et décor. Dans un salon où trône une grande bibliothèque, nos cinq protagonistes vont se rencontrer, se confronter et s’interroger avec malice sur la place du livre dans leur quotidien. Comment passer d’une danse codifiée à une gestuelle plus libre, épurée, laissant plus de place aux émotions ? Comment trouver l’équilibre entre prouesses physiques et profondeur sensible ? Comment, au sein d’un groupe, passer d’un espace corporel commun à un autre plus personnel, plus intime ? « Index » se veut dans la rencontre, dans l’échange, dans la confrontation à d’autres disciplines, à d’autres formes d’art et d’esthétique. La Compagnie Pyramid vous présente « Index » au centre culturel de Sarlat ce dimanche à 16h ; l’entrée est à 25 euros…

Championnat de danse country à Trélissac

L’Association « Périgord Country Music », partenaire du réseau « Sport, Santé, Bien-être », organise ce samedi de 9h à 18h au Foyer Socio-culturel de Trélissac un Championnat de danse country qui s’inscrit dans une qualification régionale « Nouvelle Aquitaine » comptant pour les Championnats de France de la discipline. Au programme, différentes épreuve de danse country comme la danse en ligne, en couple, à quatre ou en équipe, et différents niveaux, de débutants à confirmés (niveau international). L’entrée est à 8 euros. Une soirée dansante suivra à 20h30 (entrée bal seul : 4 euros). Yeehaw !

Argent, pudeurs et décadences à Neuvic

« Argent, Pudeurs & Décadences », samedi à 20h30 au Centre multimédia de Neuvic, est une pièce de théâtre burlesque, virulente et surréaliste qui plonge dans les méandres obscurs et fascinants de la monnaie. Qu’est-ce que l’argent ? D’où vient-il ? A quoi et à qui sert-il ? Un duo dans lequel les deux comédiennes convient le spectateur à voyager et à se questionner sur ses rapports à l’argent. Avec intelligence et humour, le spectacle fait un état des lieux de la gestion monétaire et donc économique de notre monde actuel et de ce que chacun de nous peut ressentir face aux promesses ou à la violence de la monnaie. Une traversée de situations où les enjeux sont humains et monétaires, comiques et tragiques, en s’appuyant toujours sur les théories économiques actuelles et historiques. Une comédie financière fantasmagorique et cynique, tourbillon d'arrivisme, de finance et de folles envolées monétaires. L’entrée est à 10 euros, même si vous êtes attachée parlementaire… Réservations au 05 53 80 12 34