Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Du cinéma, du chocolat, de la solidarité, du Droit et des Puces ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 1er et dimanche 2 avril 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Une exposition sur le cinéma va débuter samedi au château de Hautefort

« 50 ans de cinéma à Hautefort » ; tel est le titre de cette exposition que vous pourrez voir jusqu’à fin octobre. Depuis plus de 50 ans, le château de Hautefort accueille des tournages, français comme étrangers. Le domaine de Hautefort est autant utilisé pour son architecture classique que pour ses jardins à la française. Le parc à l’anglaise peut aussi être choisi pour des séquences de forêt (promenade, fuite, repaire, etc.). Les longs métrages tournés au château sont essentiellement des films « d’époque », mais pas seulement. Les caves voûtées, le potager ou bien certaines pièces intérieures peuvent aussi servir de cadre à des histoires contemporaines. L’authenticité et la diversité des décors qui ornent les appartements nobles du rez-de-chaussée et du premier étage, la richesse du mobilier 17ème et 18ème siècles et la singularité du site sont autant d’atouts qui séduisent les réalisateurs et les décorateurs. Les sous-sols sont prisés également pour des séquences d’emprisonnement (four banal, galerie et pièces souterraines). Les douves sont utilisées pour des scènes de rue et la charpente d’origine conservée dans la Tour de Bretagne offre un décor unique et majestueux. L’entrée adulte au château est à 9,50 euros. Visite du studio et de l’exposition avec le billet d’entrée du château : supplément de 2 euros.

Salon « Passion » chocolat ce week-end à Château-l’Evêque

De 10h à 18h sur les deux jours, dans le château et ses dépendances, ateliers, restauration et animation vous seront proposés contre une modeste obole de 2,50 euros par adulte. Ne parlons pas de la pêche au poisson d’avril ; vous risquez d’en revenir chocolat. A l’occasion de ce salon, 8 grands chocolatiers sont là sur les deux jours pour transmettre leur passion et leur savoir-faire : Gérard Bousseton de Coulounieix-Chamiers, Xavier Cauet du Bugue, Jean-Paul Gaboulaud de Ribérac, Jean-Christophe Javerzac de Bergerac, Sébastien Querois de Terrasson, Bruno Jeandel de Bergerac, Sandy Laval de Sarlat et Jean-Jacques Teillet de Château-l’Evêque (il fallait bien le régional de l’étape). Sur leurs stands, toutes les étapes et toutes les techniques de la fabrication vous seront dévoilées. Une exposition permanente de pièces originales en chocolat attendra votre vote ; 8 personnes repartiront avec chacune une des pièces des maîtres chocolatiers !

Journée mondiale de l’autisme, dimanche à Trélissac

Ce dimanche a lieu la Journée nationale de sensibilisation à l'autisme. Elle vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. À cette occasion, entre 10h et 12h30, Sylvie Colon de Franciosi, maman d’Enguerrand, un adolescent autiste de 17 ans, organise une marche le long de la voie verte à Trélissac, ayant pour point de départ l’Espace de Liberté Franck Grandou et pour point d’arrivée la Passerelle Barnabé. Des tracts explicatifs sur l'autisme et le bénévolat seront distribués. Venez participez à cette marche de sensibilisation ! Mobilisons-nous !

Le Droit se meurt ? Vive le Droit !

L’Association Culturelle des Arts en Dordogne Acadine vous convie dimanche, 19h à la salle de la Rode de Domme la conférence-spectacle « Le Droit se meurt », de et avec Alain Bressy, ancien magistrat. Agitateur de libertés, Alain Bressy résiste, raconte et explique l’Histoire, le fonctionnement du Droit et de la justice jusqu’aux torsions actuelles avec humeur et simplicité. « Il n’y a pas de bonheur sans libertés et pas de libertés sans droits pour les garantir et une justice pour les faire respecter. L’entrée, elle, n’est pas libre, mais à 13 euros.

Puces des couturières à Chancelade, dimanche

Le Club de couture de Chancelade organise ses « Puces des couturières », ce dimanche au Centre socioculturel, rue des Libertés, de 9h à 18h. Il y aura des tissus, des dentelles, de la laine, des perles tout pour les travaux manuels, des objets « faits main », ainsi qu’une démonstration de dentelle au fuseau. Vous pourrez trouver sur place tous les conseils sur les activités du club. Une buvette avec crêpes, gâteaux, soupe de haricots, sandwichs, et boissons chaudes et fraiches viennent compléter ce dimanche. Evitez peut-être de venir avec votre chien, aux Puces…