Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Super mamie, les Salons du printemps, les Sentinelles de la paix, Tous au vert et Fréquence Grenouille ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 8 et dimanche 9 avril 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Qui représentera la Dordogne à l’élection « Super Mamie 2017 », dont la finale nationale se déroulera le 11 juin à l’Opéra de Nice ?

Pas Fabienne Thibeault, en tout cas. Car la chanteuse d’origine Québécoise sera, avec Rosemary Philipps (elle-même star du Jazz dans les Caraïbes) marraine du concours « Super Mamie Dordogne » ce dimanche. Qui est Super Mamie ? Mais la meilleure complice de toute la famille, bien sûr ! Cependant ce n’est pas tout : elle est aussi dévouée, dynamique, participe à la vie associative, et possède de plus un talent artistique ou sportif. 6 super candidates viennent concourir ce dimanche, de 15h à 18h, au Parc Joséphine Baker, sous les Milandes à Castelnaud-la-Chapelle. Fabienne Thibeault et Rosemary Philipps ne résisteront pas à la bonne idée de vous proposer dans l’après-midi un petit tour de chant… L’entrée sera de 15 euros.

Les Salons du printemps investissent le Parc des Expositions du Périgord à Marsac-sur-l’Isle

Ces salons du printemps vous ouvrent leurs portes du vendredi 7 au dimanche 9 avril, de 10h à 19h, avec « Maison et habitat », « Plantes et jardin » et « Autos et camping-cars d’occasion ». Une offre exceptionnelle pour penser ou repenser l’aménagement complet de votre habitat. Venez à la rencontre des constructeurs et des artisans pour concrétiser vos idées. Vous souhaitez changer de véhicule ? Venez comparer toutes les offres de concessionnaires et garages avec plus de 400 véhicules d’occasion. Et puis que serait une maison sans son jardin ? Retrouvez sur place de nombreux pépiniéristes, paysagistes et horticulteurs. Enfin tous les jours, à 11h et 15h, profitez d’ateliers pour créer, aménager et entretenir votre jardin d’agrément ou potager, votre terrasse, votre balcon, votre haie ou votre verger. L’entrée est à 3 euros si vous avez plus de 11 ans (tout arrive, dans la vie…) et le parking est gratuit.

Le spectacle « Sentinelle de la Paix ; 100 ans à travers l'histoire » vous attend dimanche à Sainte-Foy-la-Grande

Un spectacle, un récit, une histoire, des dialogues, des chansons… David Olaizola et les Compagnons chantent l’histoire romancée de Michel, dont le petit-fils demande de lui raconter l’histoire de leur famille. Michel décide donc de raconter cette histoire en démarrant avec son propre grand père qui partit en 1916 pour la bataille de Verdun. Puis en 1940, son père devint maquisard avant que Michel ne parte à son tour pour l’Algérie. L’histoire se termine avec les attentats qui touchèrent la France à partir de novembre 2015 à Paris. Il s’agit là d’un spectacle hommage à tous ceux qui se sont battus pour que nous puissions aujourd’hui vivre en liberté, et se veut également un hommage aux victimes du terrorisme. « Sentinelle de la Paix ; 100 ans à travers l'histoire » vous attend dimanche, 15h30, à la salle des fêtes de Sainte-Foy-la-Grande. Ah ! J’oubliais pour les puristes : cette commune est Girondine, alors que fait-elle dans nos « Sorties en Périgord » ? (« Je vais vous foutre un procès, vous... ») Eh bien comme le chantait Georges Brassens : « Il suffit de passer le pont »… L’entrée adulte est à 17 euros.

Tous au vert à Boulazac, dimanche !

Tous au vert ? Il s’agit d’une journée nature et détente pour toute la famille. Boulazac-Isle-Manoire vous accueille dimanche à la plaine de Lamoura pour cette 5ème édition de « Tous au vert », s’articulant toute la matinée autour du sport et de la découverte de la nature. Après le repas champêtre, l’après-midi sera rythmé par de nombreuses animations pour toute la famille. Des activités gratuites pour tous les âges et toutes les envies ! Rassemblement à 8h30 pour des parcours cyclotouriste, VTT, randonnée pédestre et marche nordique ou trail sur différents circuits. A 13h30, lancement des animations sportives avec motos électriques et quads tout terrain, golf, tir à l’arc, boomerang, tour d’escalade, pêche à la mouche, kayak, vélo électrique, etc… Renseignements et inscriptions au 05 53 35 59 77.

Ecoutez « Fréquence Grenouille » !

Heu… Non, ce n’est pas une radio… L’Office de Tourisme du Pays Ribéracois, en partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine, vous invite samedi à partir de 14h à la journée « Fréquence Grenouille », qui se déroulera sur le site des Tourbières de Vendoire, avec pour thème la découverte du milieu et une initiation à l’ornithologie. Au programme : un diaporama sur les richesses naturelles présentes sur le site des tourbières, présentation de l’avifaune du sud-ouest et des zones humides en particulier. Visite guidée thématique gratuite avec les batraciens, l’ornithologie, l’hydrologie et la biodiversité du site. Fin de l’animation : échanges autour d’une boisson chaude (vous avez vu ce que nous promet Météo France, côté températures ?). Vêtements, chaussures confortables et jumelles sont conseillés. Réservation obligatoire au 05 53 90 03 10 ou 05 53 81 39 57.