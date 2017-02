Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end, entre pluie et vent

Un duo, un conte, des abeilles, un cardinal et Ocatarinetabellatchitchix ou presque ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 4 et dimanche 5 février 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

« Le Duo », samedi 4 février à l'Espace culturel d’Eymet

Comme le dirait ma femme (qui est mon attachée particulière, à défaut de parlementaire, ce qui est bien dommage car ça lui ferait un peu d’argent de poche) : « Mais que font-ils, au juste » ?... Que font ces deux loustics d’un duo d’auteurs et d’interprètes armés d’une guitare ? Eh bien ils ont une haute idée de leur fonction, une pleine conscience de leur responsabilité et de la lourde charge qu’ils entendent endosser : porter haut les couleurs de la Francophonie. Et quoiqu’en disent certains parangons de vertu, Bruno Buijtenhuijs et Xavier Vilsek entendent bien s’inscrire dans la tradition des meilleurs chansonniers ; il n’y a là aucun plan B de prévu… Avec « Le duo », l’objectif est de rester, jusqu’au bout, candidats à surprendre, à amuser, à émouvoir, à déclencher l’hilarité, tout en maintenant une ambition artistique et littéraire élevée, car chacun doit assumer ses responsabilités. Textes ciselés, qualité vocale, bruitages ébouriffants, science du gag ; rien n’est laissé au hasard car c’est une opération de divertissement très professionnelle. Je vous demande de tenir jusqu’à la date et d’être solidaires ; « Le Duo » se produira samedi, 20h30, à l’Espace culturel Eymet. L’entrée est à 12 euros. Billetterie auprès de l’Office de tourisme d'Eymet : 05 53 23 74 95.

Le conte de Daniel Chavaroche « L’hôtel des Platanes » est attendu samedi 4 février à Neuvic

« L’hôtel des Platanes » est un spectacle conté se divisant en 5 histoires. Le tout tourne autour d’un bâtiment dans un village, ce bâtiment étant, devinez ?... Gagné ! Un hôtel ! (Comment avez-vous deviné ? Vous m’épatez…) Des histoires truculentes autour d’un village du Périgord vous feront voyager des années 1850 à nos jours. Cela commence avec un chai et un riche viticulteur, avant la crise du phylloxéra, la Dordogne étant alors le 5ème producteur de vin de notre doux pays. Puis, les larves ayant mangé les pieds de vigne, la catastrophe arrive, et là débute la première des cinq histoires… (Je n’ose vous annoncer, la larme à l’œil, que le chai va devenir un dancing, puis un cinéma, puis un cabaret, et puis, et puis et puis…) « L’hôtel des Platanes » et Daniel Chavaroche vous donnent rendez-vous ce samedi à Neuvic, 20h30 sur la scène du Centre multimédia. L’entrée est à 10 euros. Réservations au 05 53 80 12 34.

Fête du miel et des abeilles dimanche 5 février à Trélissac

Concours de miel et conférences au programme. Les apiculteurs de la Dordogne et des départements limitrophes sont attendus pour vous proposer leurs stands de miels et de produits de la ruche, ainsi que de matériel agricole. Une brocante apicole sera organisée, de même qu’une exposition didactique sur l’abeille, le travail de l’apiculteur et la ruche, sans oublier des jeux pour les enfants. Quatre catégories de miels seront présentées : le miel de fleurs, le miel de forêt, le miel de tournesol et le miel d’acacia. Cette Fête du miel et des abeilles vous attend donc ce dimanche au Foyer socio-culturel de Trélissac et l’entrée sera gratuite ; ouverture des portes à 9h. Inscriptions pour le repas du midi au 05.53.29.11.08

« Célimène et le Cardinal » au Théâtre de Poche de Sarlat samedi 4 février

Vous avez manqué les séances de jeudi et vendredi ? Diantre ! Cachez votre dessein que je ne saurais voir ; par des pareils objets les âmes sont blessées et font venir de coupables pensées… Mais trêve de digression ou de billevesées, cette pièce de Jacques Rampal, avec Sylvia Guinot et Denis Thibault, vous transporte dans une histoire toute simple et bien éloignée du Tartuffe : « Le misanthrope » (de Molière aussi, quand même…). Une histoire qui y fait suite. Les dialogues entre la malicieuse Célimène (de David Martial ?) et l’énigmatique Cardinal sont beaux, intelligents, souvent drôles et toujours en alexandrins. Ils discutent de nombreux thèmes allant de la religion à… la religion, opposant vice et vertu et alliant légèreté et traits d’esprit. A écouter se déclamer au Théâtre de Poche de Sarlat ce samedi, à 21h. La jauge de la salle étant de 40 places il est vivement recommandé de réserver ou de téléphoner avant de venir au 06.32.36.69.66. Vous n’êtes pas obligés de nous dénoncer, quand on vous demandera qui vous envoie…

Là, franchement, ça se corse, à Belvès…

Xinarca est Corse. Il aime probablement des fromages qui exploseraient à la moindre approche d’une flamme, mais là n’est pas le propos… Xinarca vient vous offrir (ça sent bien meilleur) un répertoire autour du chant traditionnel corse monodique : chant sacrés, chants de la tradition des chants de montagnes. Il s'accompagne d'un instrument rare, la «Cètera d'Oletta » (cistre corse à 16 cordes), âgée de 200 ans et unique cètera d’époque encore jouée aujourd'hui. Xinarca perpétue de sa voix profonde et envoûtante la langue et les traditions corses. Les cochons sauvages ne sont pas annoncés dans les chœurs, mais vous êtes attendus pour ce concert dimanche 5 février, 15h30, en l’église de Belvès.