Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end et mardi

Un Fascinateur, un Pétassou, deux Pétassou, un timbre et un allosaure ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 18 et dimanche 19 mars 2017 en Dordogne, ainsi que pour mardi 21 mars, que vous recommande France Bleu Périgord.

Messmer au Palio de Boulazac, samedi

Messmer, de son vrai nom Éric Normandin, est un artiste québécois qui pratique l’hypnose sur scène depuis les années 1990… Depuis quelques décennies, Messmer exerce un attrait irrésistible par la puissance de son regard et fascine les gens en les plongeant dans les tréfonds de leur subconscient… Messmer, Le Fascinateur, vous fait vivre une expérience interactive unique à partager, pleine d’humour et d’émotions fortes. A l’aide des techniques d’hypnose, de transfert d’énergie et de magnétisme, il invite le spectateur à entrer dans son laboratoire intemporel et expérimental pour d’incroyables aventures aux confins du subconscient, sans aucun trucage. Par sa force bienveillante, il vous fera vivre une expérience délirante et mystérieuse à travers les époques, l’espace et le monde. Messmer vient vous fasciner samedi soir, 20h, au Palio de Boulazac. L’entrée varie de 44,50 euros à 59,50 euros. Faites-vous offrir des places mais, si vous êtes député, je vous rappelle que vous devez déclarer au déontologue « tout don ou avantage d'une valeur supérieure à 150 euros »… Fascinant, je vous ai dit.

34ème carnaval de Périgueux, dimanche

Pour sa 34ème édition, le Carnaval de Périgueux invite les périgourdins à une journée de fête et de défilés. En voici le détail : 9h45 - Défilé dans le quartier de Vésone, 10h45 - Défilé dans le quartier du Gour de l’arche, 11h30 – Arrêt au Toulon, place Verdun, 14h30 – Défilé du cortège sur le boulevard Montaigne, 16h00 – Place Bugeaud, discours du Maire et du responsable du comité Carnaval, Animation de la place Bugeaud, 17h30 - Les quais pour le jugement et la crémation de Pétassou. Imagine-t-on le Général de Gaulle se faire juger pour carnaval ?...

Carnaval des familles à Bergerac, dimanche

Pétassou étant réclamé de partout, il arrive aussi à Bergerac. Rendez-vous à 14h, dimanche, place de la République, pour participer aux nombreuses animations (jeux pédagogiques) et spectacles. Et bien sûr, en fin d’après-midi, le traditionnel jugement de Pétassou. Afin de ravir petits et grands, plusieurs associations se sont encore une fois mobilisées pour offrir de nouvelles animations, basées cette année sur le thème de la nature. Des navettes gratuites vont desservir la Place de la République : - Rive droite : départ de la Maison de quartier - Espace René Coicaud - 13h30 - Rive gauche : départ de la rue Van Gogh à 13h15. Retour après le jugement de Pétassou (Il a un beau costume, non ? Et alors ?)…

Salon des collectionneurs à Saint-Astier, dimanche

Le gymnase du Roc, rue du Stade, accueille ce salon des collectionneurs organisé par l’Amicale Philatélique de la Dordogne, de 8h30 à 17h30 (entrée gratuite). Vous trouverez sur place des timbres, bien sûr, mais aussi des cartes postales, des cartes téléphoniques, des capsules de champagne, des disques, des jouets, des livres, des vieux papiers, des bandes dessinées… Bienvenue, donc, aux philatélistes, aux cartophiles, aux télécartophiles, aux capsulophiles, aux discophiles, aux ludophiles, aux bibliophiles, etc. Buvette et petite restauration sont prévues sur place. Précision d’importance : je ne sais pas comment se nomme celui qui collectionne les casseroles…

Les 20 ans des jardins suspendus de Marqueyssac se fêtent mardi

Alain Baraton, jardinier en chef de Versailles, sera le parrain de la journée. Pour l’événement, le site est ouvert gratuitement à tous avec un programme d’animations et de festivités exceptionnel. De 14h à 18h vous attendent diverses animations dans les jardins ; le détail ici. Enfin dans l’esprit et dans la continuité du Pavillon de la Nature, qui présente des dioramas historiques de la faune sauvage du Périgord, la vocation de Marqueyssac pour la découverte de l’Histoire naturelle prendra une toute autre dimension le 21 mars : vous pourrez découvrir le squelette unique, datant de 150 millions d’années, d’un allosaure de 7,50 mètres de long qui vivait en Europe au Jurassique. Il faut toujours savoir compter sur les dinosaures du parti (Heu… du passé, pardon)… France Bleu Périgord vous donne rendez-vous mardi en direct des jardins suspendus de Marqueyssac avec Hervé Gaudy, de 16h à 19h.