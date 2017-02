Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end… et plus

Des autos, des mobiles, des zozios, de l’huile à la noix et de la zic ; cinq sorties pour ce week-end et la semaine prochaine en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Salon des véhicules anciens ce week-end au parc des expos du Périgord à Marsac-sur-l’Isle

Des véhicules de collection, de prestige, des clubs, des passionnés ; voilà ce qui vous attend samedi et dimanche… L’Association « VaaP » (Véhicules anciens à Périgueux) est une association organisatrice de divers événements autour des véhicules de collection, dont ce salon. Quelques passionnés se sont alliés pour remplir le parc des expositions d’automobiles anciennes. Des autos, donc, mais aussi et surtout des clubs de la Dordogne et des environs afin de dialoguer, d’échanger et de profiter d’un bon moment de convivialité. Des clubs qui s’intéressent aux véhicules de collection, il en existe quelques-uns, dans la région ; c’est le moins que l’on puisse dire… La Nouvelle-Aquitaine est en effet très riche en clubs, et beaucoup ont répondu de manière positive à cet appel au rassemblement de ce week-end. Une trentaine de clubs seront ainsi réunis dans le grand bâtiment du parc des expos et d’autres seront sur l’esplanade pour exposer leurs belles mécaniques. Des véhicules anciens, des voitures de prestige, style Ferrari ou Lamborghini, de belles américaines, des voitures populaires, des « ancêtres », des 2 chevaux… 70 exposants vous attendront ce week-end, de 9h à 19h, au parc des expositions du Périgord à Marsac-sur-l’Isle.

Rassemblement de voitures anciennes dimanche matin à Trélissac avec « La 2 CV du Périgord »

L'association créée entre amis et passionnés de 2 CV a pour but de faire connaître au travers de sorties sur le Territoire le Patrimoine automobile français. Outre 6 modèles qui se trouvent pour le week-end au parc des expos du Périgord à Marsac-sur-l’Isle (voir plus haut), l’association « La 2 CV du Périgord » tient ce dimanche, de 9h30 à midi, son habituel rassemblement de voitures anciennes sur la place de la Résistance à Trélissac.

Des Zozios par centaines dimanche à Trélissac

Puisqu’il n’y a pas que les voitures, dans la vie, le Club Ornithologique Trélissacois organise dimanche une bourse aux oiseaux. Ce Club rassemble tous les passionnés d’oiseaux : canaris, oiseaux exotiques et becs crochus. Il renseigne, conseille et contribue à la reproduction de ceux-ci. Plus de 1.000 oiseaux sont attendus en exposition à cette bourse qui se déroulera dimanche de 9h à 18h à la salle du Foyer socio-culturel de Trélissac ; l’entrée est gratuite.

La noix va faire de l’huile, la semaine prochaine à Varaignes

Puisqu’il n’y a pas que Trélissac, dans la vie, partons en Périgord vert nontronnais. L’huilerie du château de Varaignes ouvre ses portes au public, du lundi 20 au vendredi 24 février, de 9h30 à 17h. Le grand public est convié à venir découvrir gratuitement la fabrication de l’huile de noix et éventuellement, à y participer. Important : les cerneaux de noix pouvant venir à manquer, l’animation se fera plus certainement entre le lundi et le mercredi ! Sur place, les animateurs du CPIE du Périgord-Limousin (Centre Permanent d'Initiatives Pour l'Environnement) attendent les visiteurs pour leur expliquer les différentes étapes du processus. Les personnes désirant transformer leurs noix en huile peuvent également apporter leurs cerneaux ; après pesée et pressage, elles recevront l’équivalent du poids en huile. C’est gratuit mais il faut s’inscrire au préalable auprès du CPIE : 05 53 56 23 66. En raison des travaux, l’accès se fera, cette année, par la grande salle du château.

Un peu de musique, pour conclure ?

Les chorales « Oh les chœurs » de Marsac-sur-l’Isle, dirigée par Florent Monbouché, et « Atouboud’chant » de Razac-sur-l’Isle, dirigée par Jean-Paul Mongibeaux, se réunissent pour un concert. Celui-ci vous attend dimanche, 15h30, à l’église de Marsac-sur-l’Isle. Les chorales interpréteront chacune une douzaine de chansons, suivies d’un chant commun. L’entrée est libre à votre appréciation. Il est recommandé de se garer sur le parking de la poste de Marsac ou celui de la Maison du Temps Libre (près de la Mairie).