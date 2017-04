Cinq sorties à faire en Périgord, pour ce week-end pascal

« On ne demande pas aux Français de choisir un pote », mais aux Périgourdins de choisir un œuf… Cinq sorties pour ce week-end de Pâques en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Pâques au château de Bridoire

« Des courses et des jeux pour tous » ; telle est la devise du week-end de Pâques au château de Bridoire, à Ribagnac (près de Monbazillac). Samedi, dimanche et lundi, 3 parcours vous seront proposés : moins de 5 ans, 5-12 ans, et un parcours spécialement conçu pour les adultes ! 6.000 œufs factices cachés, 12 couleurs différentes à trouver, une récompense en chocolat pour tous. Honneur aux tout petits : entrée gratuite pour les moins de 4 ans et emplacement de premier choix pour leur parcours de chasse aux œufs. Sur tout le terrain de « chasse », le château, avec ses créneaux, ses tours et ses remparts, sert de toile de fond et c'est tant mieux pour les photos de famille pour tous ces jeunes chevaliers et ces jolies princesses ! Les plus grands dévaleront quant à eux la pente abrupte de la façade Nord du château avec la rivière comme frontière de leur quête. Quant aux adultes, c'est le parc de Bridoire qui, à cette occasion exceptionnelle, s'ouvre à eux : abris troglodytes, passage à gué… Bridoire leur propose un site unique ! Tarifs : Adulte : 8,50 euros / Enfant (de 4 à 10 ans) : 5,50 euros / Tarif Réduit (11-18 ans, étudiants) : 6,50 euros

Pâques aux jardins d’Eyrignac

Eyrignac et ses Jardins, à Salignac-Eyvigues, organisent un événement appelé « Les Trésors de Pâques ». Il s’agit d’une animation familiale conçue pour le plaisir des petits et des grands, dimanche 16 et lundi 17 avril de 10h à 19h sans interruption. Ce sera l'occasion pour les adultes de découvrir les sept merveilleux jardins d'Eyrignac, tout en offrant de l'espace aux enfants pour une inoubliable chasse… Un jeu sera proposé à chaque visiteur. Son objectif est de remplir une mission pour délivrer et remporter le plus grand des lapins en chocolat, ainsi que des petits « lapinous » qui se sont cachés. Des énigmes sont à résoudre et les adultes pourront eux aussi, s'ils participent, gagner un cadeau surprise. Tarifs (animation sans supplément de prix et sans réservation préalable) Adultes : 12.5 € / Etudiants : 10.5 € / Adolescents (11-18 ans) : 8.5 € / Enfants (5-10 ans) : 6.5 € / Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.

Pâques aux jardins suspendus de Marqueyssac

Venez chercher les œufs en famille, les après-midi des dimanche 16 et lundi 17 avril, dans ces jardins situés sur la commune de Vézac. Les enfants de 2 à 12 ans pourront alors pour leur plus grand bonheur débusquer chacun des 6 œufs de couleurs différentes, cachés parmi les 150 000 buis centenaires taillés à la main et agencés tel un labyrinthe. Quoi de plus amusant ? Leur exploration se poursuivra le long des allées bordées de cyprès et de pins, jusqu’au belvédère où un panorama incomparable sur la vallée de la Dordogne et ses joyaux les attend : château de Castelnaud, bastide de Domme, villages de Beynac et la Roque-Gageac… Associée au jeu, une promenade printanière originale à l’heure où la nature se réveille, est au rendez-vous. De quoi satisfaire aussi les plus grands. A l’issue de cette grande chasse et une fois leur mission accomplie, les enfants verront le fruit de leur recherche récompensé par des friandises en chocolat. En parallèle à ce grand moment de détente et de découverte pour les petits et les grands, les jardins de Marqueyssac offriront également aux enfants diverses animations pour célébrer Pâques comme il se doit… Inscription indispensable des enfants avant le samedi 15 avril à 15 h dans la limite des places disponibles (Tél. 05 53 31 36 36). La chasse aux œufs est réservée aux enfants de moins de 12 ans. Animations et ateliers sans supplément de prix. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans / Enfants (10-17ans) : 4,50 € / Adultes 9 €

Pâques aux jardins panoramiques de Limeuil

Dimanche et lundi, de 10h à 18h, des trésors seront cachés dans 2 hectares de jardins ! Venez participer à la chasse au trésor de Pâques en famille aux Jardins panoramiques de Limeuil. Situés à l’emplacement de l’ancien château fort, au sommet d’un village classé parmi les « plus beaux villages de France », ils offrent une vue unique sur la confluence Dordogne-Vézère (paysages à 360°). Ramassez les œufs cachés dans le jardin (plusieurs niveaux de difficulté selon l’âge des enfants). Une fois votre mission accomplie, votre récompense vous sera remise pour que chacun reparte avec de bons œufs en chocolat. Pensez à amener votre panier ; vous n’avez pas besoin de réserver. Gratuit pour les moins de 12 ans / 5,5 € jusqu’à 18 ans / 8 € par adulte.

Pâques dans les jardins du château de Hautefort

Une chasse au trésor vous attend lundi 17 avril dans les jardins du château de Hautefort, de 15h à 17h (accueil à partir de 14h). Cette année, les enfants s’amuseront à répondre à des énigmes en lien avec le cycle des saisons ! Ils devront aussi rapporter un objet mystère à Dame Nature… Enfants ou adolescents ; tous les participants recevront des surprises en chocolat. Pas de réservation / Pas de supplément billetterie. Tarifs : 5 euros pour les enfants de 7 à 14 ans / 9,5 euros pour les plus grands.

Et sinon, côté œuf, rien à La Coquille ?...

Pas que je sache, mais on ne nous dit pas tout…