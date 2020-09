Cinquante ans après la mort de Jimi Hendrix, un disquaire rouennais explique pourquoi c'est culte

Le guitariste, chanteur et compositeur Jimi Hendrix est mort le 18 septembre 1970. Un disquaire rouennais nous explique pourquoi, cinquante ans plus tard, ses disques continuent de très bien se vendre.

Pourquoi Jimi Hendrix ? Parce que le guitariste est venu en Normandie, d'abord, avec l'Experience, son groupe d'alors. C'était le 13 octobre 1966, à Évreux, en première partie de Johnny Hallyday. Jimi Hendrix qui mourra moins de quatre ans plus tard, le 18 septembre 1970, il y a cinquante ans. Aujourd'hui, pour croiser le musicien en Normandie, c'est donc vers les bacs à disques qu'il faut se tourner.

"Une icône"

"C'est le premier guitar hero", s'emporte Emmanuel Berard, gérant d'Un Son Impur, disquaire installé à Rouen. Prends ça, Eric Clapton. "Et c'est quelqu'un de très collectionné", confirme le professionnel.

Guitariste exceptionnel et totalement révolutionnaire, compositeur prolifique, Jimi Hendrix n'a sorti, de son vivant, que trois albums studio et un album live. "Un pressage original anglais du premier disque, en bon état, cela coûte entre 300 et 400 euros", estime Emmanuel Berard. Dans son magasin, le disquaire n'a que des rééditions plus récentes. "Mais dès que j'ai des pressages plus anciens, ils partent assez vite", explique-t-il.

Et dans le magasin d'Emmanuel Berard, ceux qui achètent du Jimi Hendrix sont autant des jeunes que des moins jeunes : "C'est une icône de la contre-culture américaine de la fin des années 1960, il était au festival de Monterrey et au festival de Woodstock, qui a marqué toute une génération. Mais ses albums sont généralement dans les listes des 'Cent meilleurs albums', donc les jeunes qui démarrent sur le vinyle peuvent aussi être tentés d'aller sur du Hendrix."

Jimi Hendrix, pourquoi c'est culte, selon Emmanuel Berard. Copier

Le disquaire "Un Son Impur" est installé rue Beauvoisine, à Rouen.