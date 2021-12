Cinquième vague de COVID-19 : les places de concerts toujours prisées pour Noël

A quelques semaines de Noël, et en pleine reprise épidémique, les places de concerts et de spectacles ne sont pas boudés, dans l'agglomération toulousaine. Il y en aura bien sous le sapin.

À quelques semaines de Noël maintenant, vous avez peut-être renoncé à une idée de cadeau... Face à la reprise épidémique (entre 5ème vague du variant Delta et l'arrivée du variant Omicron), offrir une place de concert ou un billet pour un spectacle peut sembler risquer, nue annulation dans l'air.

"On a même pas pris l'assurance pour tout vous dire ! On va aller voir Gad Elmaleh, on est sereins" explique Dorian, en pleine quête courses pour Noël. "Après, on se rassure en se disant que de toute façon, on sera remboursés si la situation sanitaire s'aggrave. On commence à en avoir l'habitude !"

Fan de musique, Jessica a prévu plusieurs concerts dans des "petites salles toulousaines". Elle y voit même un acte militant : "les artistes ont aussi besoin qu'on les soutienne !" Un engouement confirmé par les chiffres des billetteries.

"On a cette crainte que cette situation de crise puisse revenir mais on est encore loin"

La reprise de l'épidémie en Occitanie n'a pas encore douché les espoirs des gérants de salles de spectacles. "Pour l'instant, au niveau des pointages des billetteries, on ne voit pas de liens de cause à effet direct : les gens continuent à réserver leurs billets, les réservations vont de bon train" Gaëtan Brochard, le directeur du Zénith de Toulouse, se montre serein. "On n'est pas spécialement inquiets mais on reste vigilants sur cette situation, face aux annonces gouvernementales et préfectorales."

Un spectacle qui va avoir lieu dans les prochaines semaines a même vu ses réservations doubler en quinze jours. "On sent encore une grosse envie des gens de retrouver spectacles et artistes, malgré les annonces de nouvelle vague. Les gens ont envie de continuer à vivre et de voir les artistes", poursuit le directeur du Zénith de Toulouse, qui parvient déjà à se projeter sur l'année 2023. L'année 2022 devrait même bien commercer avec le concert d'Orelsan et des pièces de théâtre à l'affiche.