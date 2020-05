Circuits Courts en Touraine, balades à moins de 100 km de Tours.

Le Routard vous propose des idées pour déconnecter du confinement, du quotidien, même pour quelques heures. La sélection des sites proposés prend en considération les contraintes actuelles afin de ne pas se retrouver dans des sites qui pourraient être surpeuplés mais au contraire vous propose de respirer plus sereinement.

Notre guide, David GIASON auteur-enquêteur qui navigue en Touraine.

● Autour de Tours-métropole :

- Portion de la Loire à vélo : de Tours à Villandry (22 km, 1h30, facile). Un parcours superbe et sécurisé qui suit la rive sud du Cher, fait un détour par le château et les jardins de Villandry puis on continue soit au nord vers la Loire, soit au sud vers Azay-le-Rideau.

- Visite des jardins de Villandry, à 17 km au sud-ouest de Tours et 11 km au nord-est d’Azay-le-Rideau. Une bouffée de nature, d’odeurs et de couleurs : jardins Renaissance fidèlement reconstitués, animations familiales. Très connu cependant.

- Forteresse du Faucon Noir, à Montbazon ; env 15 km au sud de Tours. Un des plus anciens ensembles féodaux de France à être aussi bien préservé. Donjons, remparts, souterrains, expo médiévale, instruments de torture, engins de siège… Amusant pour les enfants et beau panorama alentour car perchée sur un piton rocheux.

ou

- Domaine de Candé à env 10 km au sud-ouest de Tours. Petit château de 1500, intérieur entièrement meublé années 1920, salles de bains Art déco, orgue classée Monument historique, potager et verger, ateliers nature pour enfants, grand parc avec hamacs, aire de pique-nique... Un bon coin pour prendre un bol d’air et de culture à la fois.

- Activité : balade en bateau traditionnel sur le Cher au départ de Savonnières (port de mariniers typique de la Loire) et visite du chantier de construction des bateaux (sous condition de reprise de l’activité…). Sinon piocher ci-après.

● Autour d’Amboise (24 km à l’est de Tours) :

- Itinéraire à vélo entre Amboise et Chenonceaux (22,5 km, 1h30, facile) - possibilité de rallonger en faisant la « voie royale » (boucle de 47 km, 3h30), qui passe par plusieurs centres d’intérêt : châteaux d’Amboise, Chenonceaux et Civray-de-Touraine, pagode de Chanteloup, maison éclusière et pont de Bléré...

- Visite de Château-Gaillard à 1,5 km au sud-est. Petit château privé d’époque Renaissance, sauvé de l’abandon il y a quelques années et rouvert en 2015 donc encore assez méconnu. L’intérieur se visite (cuisine troglodytique, cabinet de curiosités…) ainsi que les très beaux jardins, mais il est surtout connu pour son orangerie, la plus ancienne de France (1496), et sa collection de 70 variétés d’agrumes, ce qui représente la totalité des espèces existant au monde !

- Pagode de Chanteloup à 3 km au sud, en bordure de la forêt d’Amboise. Edifiée en 1775 par le duc de Choiseul (1er ministre le Louis XV). Architecture exotique et originale, panorama exceptionnel de là-haut (44 m d’altitude) sur la vallée de la Loire et la forêt, balades nature dans un parc de 14 ha, pièce d’eau de 3 ha avec carpes koï...

- Balade en canoë ou bateau traditionnel sur la Loire ou sur le Cher à la découverte de la faune et de la flore du fleuve, passage possible sous les arches du château de Chenonceaux (à 16 km au sud). Problème : les compagnies qui opèrent ces bateaux ne savent pas si elles pourront reprendre le week-end prochain. Celles que j’ai pu joindre sont dans l’attente.

ou

- Boucle dans la forêt d’Amboise : vaste domaine de 66 km², circuit de 5 km à pied ou à vélo.

Ancien domaine appartenant à la chasse royale, aujourd’hui privée (sauf une portion appartenant à la commune) mais ouverte à tous, faune abondante, bon bol d’air frais.

ou

- Parcourir l’Ile d’Or (centre d’Amboise, au milieu de la Loire, classée zone naturelle d’intérêt écologique) : sentier pédestre, parcours sportif, observation des oiseaux avec ou sans jumelles (hérons, aigrettes, sternes), aire de jeux pour enfants, possibilité de louer un kayak…

● Autour d’Azay-le-Rideau (26 km au sud-ouest de Tours)

- Etape de l’Indre à vélo entre Azay-le-Rideau et Monts (17 km, 50 mn, facile) le long de l’Indre ou de Villandry à Azay-le-Rideau (23 km, 2h45, facile). Départ du château d’Azay (superbe mais connu), passage par Saché (lieu de villégiature de Balzac), la vallée troglodytique des Goupillières (voir plus bas), les moulins à eau de Pont de Ruan, etc. Dénivelée quasi nulle donc praticable en famille.

- Château de l’Islette, mignon château pas trop connu, au bord de l’eau, joliment meublé, où séjournaient Rodin et Camille Claudel. On voit leur atelier (statues originales). Parc traversé par l’Indre, aire de jeux pour enfants.

ou

- Vallée troglodytique des Goupillières : ensemble de fermes creusées dans le tuffeau, expo sur la vie des paysans du Moyen-Age et des extracteurs de tuffeau. Visite des souterrains où les habitants se réfugiaient en cas d’attaque, intérieurs reconstitués, potager médiéval avec légumes oubliés, ferme d’animaux anciens …

ou

- Jardins de Villandry (voir plus haut, autour de Tours).

- Visite du village de Crissay-sur-Manse, classé parmi les plus beaux villages de France mais finalement assez peu visité. Moins de 100 habitants et un patrimoine Renaissance considérable. Haut-lieu de la Guerre de cent ans qui a laissé le château partiellement en ruine, vestiges d’un donjon du XIIIe s, maisons de tuffeau aux façades sculptées, tourelles… Un saut dans le temps.