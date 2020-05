Circuits Courts en Touraine, la newsletter, "Bonjour Emile".

"Bonjour Emile" est un média local nouvelle génération 100% email qui souhaite favoriser l’accès à la culture et au patrimoine du Val de Loire pour tous.

"Bonjour Emile", la première newsletter pour devenir incollable sur le Val de Loire.

Comment la Joconde s'est elle retrouvée à Chambord? Pour quel film la centrale nucléaire de Chinon a t-elle servie de décor? Que vient faire Max Ernst en Touraine? Qu'est ce que le FRAC d’Orléans?

Pour cela, toutes les deux semaines, la newsletter Bonjour Emile raconte une histoire insolite, une info décalée ou trop cool sur le Val de Loire, de quoi apprendre tout en s’amusant.

"Bonjour Emile", la newsletter culture de la Touraine.

Fatigué des belles images sans contenu sur les réseaux sociaux, Xavier Adraste, le fondateur et créateur, décide de prendre la plume et de partager ses découvertes insolites sur la région aux curieux, passionnés ou simplement amateurs de visites touristiques. 5 mois après son lancement officiel, Bonjour Emile réunit déjà près de 130 lecteurs et recense près de 30 capsules. Un compte Instagram relaie également les news.