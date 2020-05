Circuits Courts en Touraine, les couches lavables.

Marianne Bertrel, 35 ans, est accompagnante parentale à Fondettes, spécialiste des couches lavables et mère de 2 enfants (Emma 4 ans et Vadim 9 mois).

Elle fut successivement ludothécaire, assistante maternelle et directrice de la première crèche à s'équiper de couches lavables en Indre-et-Loire. Maintenant, auto-entrepreneur et créatrice de la parentalité autrement.

Les couches lavables, guide complet. - Alexandre Bertrel

L'illustrateur : Alexandre Bertrel, 47 ans, mari de l'autrice et papa d'Emma et vadim, est un véritable « couteau Suisse » comme il a été qualifié par le passé dans la presse. Il est attaché de presse, illustrateur, auteur et a occupé des postes de directeurs communication, marketing et commercial dans l'événementiel sportif et e-sportif. Il a également été président du festival de BD A Tours de Bulles pendant 10 ans.

Présentation du livre : Voici quelques uns des nombreux thèmes que j'aborde dans le guide : choix des modèles et des matières, accessoires utiles, entretien, voyager ou faire garder son enfant avec des couches lavables, astuces zéro déchet pour bébé… J'ai également fait appel à des experts, psychomotricienne, ostéopathe, posturologue ... rencontrés tout au long de mon parcours, qui ont accepté d'enrichir le guide sur des thèmes comme la continence ou la motricité.

Chiffres : • dépense en couches jetables en moyenne 2000€ sur 3 ans / dépense en couches lavables en moyenne 800€ sur 3 ans (eau, éléctricité et consommables compris) pour le premier enfant, 300€ sur 3 ans pour le second et les suivants.

• 1 tonne de déchets produits par enfant en couches jetables et 135€ = le coût du traitement de cette tonne de déchets enfouis ou incinérés / couches lavables en tissu recyclable.

• 2500€ = le premier palier du crowdfunding pour éditer le livre – minimum nécessaire de 150 exemplaires vendus. Lien campagne Ulule ......