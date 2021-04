Le département vient de créer deux nouveaux circuits "vélo et fromage". Ces itinéraires qui marient sport et et valorisation des producteurs locaux attirent les cyclotouristes. La fréquentation a augmenté de 38% l'été dernier !

Circuits "vélo et fromage" : la Creuse mise sur le chèvre et la tomme pour attirer les touristes !

Transpirer et saliver : voilà ce qui attend les cyclotouristes qui passent leurs vacances en Creuse. Le département vient de créer deux nouveaux circuits "vélo et fromage". Le principe est simple : vous faites le parcours à vélo et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez pour acheter des produits locaux et casser la croûte dans les fermes des alentours.

Le premier circuit, baptisé "Étangs et châteaux", fait 36 km de Peyrat-la-Nonière à la cité médiévale de Chénérailles. Le second, "Échappée belle au pays de Jean de Brosse" permet de découvrir le Nord de la Creuse de Boussac à Toulx-Sainte-Croix. Il nous emmène sur les traces de Jean de Brosse, seigneur de Boussac et George Sand. Le long de ces itinéraires, des producteurs, fromagers et marchés sont répertoriés dans un rayon de 6 kilomètres.

Une fréquentation en hausse de 38%

Le premier circuit "vélo et fromage" a été labellisé en 2020. Il s'agit en fait du tour de la Creuse à vélo, un itinéraire de 380 km. Le succès était au rendez-vous l'été dernier, se réjouit Pascal Savourat, chef de projet sport, loisirs nature et tourisme au conseil départemental : "On a eu une période estivale très importante, avec une hausse de fréquentation de 38% par rapport à 2019 sur ce circuit, d'après nos compteurs. C'est quelque chose d'exceptionnel."

Les gens en vacances veulent des produits régionaux. Pour nous c'est un petit plus

Certes, le label "vélo et fromage" n'est pas la seule explication car le tourisme a explosé de manière générale dans le département pendant l'été. Du côté des producteurs, ce label n'a pas entraîné une cohue, mais des cyclistes se sont prêtés au jeu. "Cet été, on a eu trois ou quatre cyclistes par jour, qui prenait un petit panier : le camembert de chèvre, le Bicou ou la feuille du Limousin par exemple. Les gens en vacances veulent des produits régionaux. Pour nous c'est un petit plus !", souligne Marie-Claude Joly, qui élève des chèvres et des vaches pour l'EARL Poutard au Puy-Malsignat.

Le cyclotouriste, touriste de rêve

Si la Creuse mise sur le développement du cyclotourisme, c'est parce que ces vacanciers sont très intéressants économiquement, rappelle Pascal Savourat : "Le public itinérant, à pied ou à vélo, consomme 60 à 75 euros par jour par personne."

Le département travaille actuellement à la mise en place d'une grande traversée de la Creuse en VTT avec un itinéraire de 700 km. Le projet sera lancé d'ici le 1er juin et l'aménagement se fera par tronçons entre 2021 et 2024. Le comité départemental de cyclisme et les intercommunalités sont en train de poser du balisage sur le secteur de la Souterraine et des Monts de Guéret.