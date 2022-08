Château-Gontier-sur-Mayenne attend 75 000 festivaliers ce week-end du 26 au 29 août 2022 pour le V and B Fest'. Les routes vont être quelque peu impactées, notamment la nationale N162. Conseils pour éviter les embouteillages.

Circulation importante attendue ce week-end autour du site du V and B Fest' à Château-Gontier-sur-Mayenne

Des milliers de spectateurs lors de la 1ère édition du V and B Fest' en septembre 2019

Artistes, spectateurs, bénévoles : ils vont être nombreux près de Château-Gontier-sur-Mayenne ce week-end. La raison ? La musique qui va retentir au V and B Fest'. En conséquence, les routes autour du site vont voir un afflux important et surprenant d'automobilistes. Il est notamment conseillé à ceux qui ne se rendent pas au festival d'éviter une portion de la nationale N162, en particulier entre le vendredi 26 août, 10 heures, et le lundi 29, 14 heures.

En provenance du Nord du département mayennais et pour rejoindre le Maine-et-Loire et Angers par exemple, il est recommandé de prendre la départementale D20 depuis Château-Gontier vers Chemazé, puis la départementale D923 jusqu'à Segré-en-Anjou Bleu, ensuite la départementale D775 jusqu'au Lion-d'Angers, pour retrouver son chemin habituel.

D'Angers à Château-Gontier, à l'est de la N162

Dans l'autre sens, il est suggéré de contourner la nationale N162 par l'Est, en empruntant la départementale D213 jusqu'à Daon, puis la départementale D22 en direction de Coudray, jusqu'à Azé. Le trafic devrait alors être de nouveau plus fluide sur la nationale N162 à Château-Gontier-sur-Mayenne.

En amont, la nationale N162 devrait être bien chargée dans les deux sens, entre Le Lion-d'Angers et Château-Gontier. Le V and B Fest' a vendu toutes ses places sur les trois jours de festival, soit 75 000 spectateurs dans le Sud-Mayenne pour ce dernier week-end d'août.