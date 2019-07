Circulation perturbée en Vaucluse en raison du passage du Tour de France

Prenez vos précautions si vous circulez dans le nord Vaucluse ce mercredi 24 juillet. La circulation va être perturbée entre le milieu de matinée et le début d'après-midi, en raison du passage du Tour de France. Des routes et péages sont fermés mais des déviations sont mises en place.

Département Vaucluse, France

La circulation s'annonce compliquée ce mercredi 24 juillet sur les routes du nord Vaucluse. En effet, place aux vélos pour la 17e étape du Tour de France entre le Pont-du-Gard et Gap. Huit communes vauclusiennes sont traversées par le peloton, entre approximativement 13h30 et 14h15 et avant cela par la caravane : Orange, Camaret-sur-Aigues, Travaillan, Rasteau, Roaix, Vaison-la-Romaine, Saint-Romain-en-Viennois et Faucon. La circulation va être perturbée dès la matinée sur les départementales qui traversent ces communes. La préfecture et le département de Vaucluse invitent donc spectateurs et automobilistes à anticiper.

- Fermeture de la D975 entre Roquemaure et Orange de 10h et 13h30

- Fermeture de la D976 entre Orange et Travaillan de 10h30 à 14h

- Fermeture de la D976 entre Travaillan et Vaison-la-Romaine de 11h à 14h30

- Fermeture de la D71 de Vaison-la-Romaine à Faucon de 11h30 à 15h.

La carte des perturbations du mercredi 24 juillet 2019 - capture d'écran du site du département de Vaucluse

Aucune dérogation ne sera possible mais deux déviations parallèles sont mises en place : au nord de la route bloquée via Piolenc, au sud via Courthézon. Les péages sont également perturbés. À Roquemaure, l'entrée et la sortie vers Avignon sont fermées de 9h30 à 13h30, même chose pour celui de Remoulins et pour celui d'Orange direction le centre-ville.

Les autorités recommandent de se rendre sur le bord des routes avant 10h pour voir filer le peloton et la caravane, deux heures plus tôt. Elles rappellent aussi des mesures élémentaires de sécurité. Pensez à vous protéger de la canicule, ne traversez pas la route au passage de la caravane, tenez les chiens en laisse et gardez les enfants à proximité, ne courez pas à côté des cyclistes et ne les prenez pas en photos en empiétant sur la route.

à lire aussi Le Vaucluse se prépare à voir passer le Tour de France