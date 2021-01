Cirque en vitrines à Quimper en pleine crise sanitaire

Circonova, le festival du cirque dans le Finistère est annulé en ce début 2021. Tout Circonova ? Non, pas tout à fait, car ce vendredi, des artistes vont se produire dans des vitrines du centre-ville de Quimper.

"On avait prévu une résidence pour adapter un spectacle de chapiteau pour la scène du théâtre", explique Vincent Léandri, directeur du Théâtre de Cornouaille à Quimper. "Dans ce spectacle, il y a possibilité d'adapter certaines scènes à des vitrines". Ce qu'a fait la metteuse en scène, Marlène Rubinelli-Giordano, par ailleurs trapéziste. avec des "petites apparitions impressionnantes, parfois merveilleuses", adaptées au petit format des vitrines.

Fildefériste et contorsionniste en vitrine

Résultat, ce vendredi après-midi, "Circonova quand même !" : six artistes (trapéziste, femme tronc, fildefériste, contorsionniste...) vont investir les vitrines de six commerces de Quimper pour présenter des numéros courts, une sorte de jeu de piste entre les boutiques. Entre une minute trente et trois minutes pour ces numéros entre 14 h 45 et 17:30.

