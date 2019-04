Cirque : trapèze sauvage installé sur l'Ile de Nantes pour réclamer un lieu d'entraînement et de création

Par Pascale Boucherie, France Bleu Loire Océan

Un trapèze et un portique ont été installés sur l'Ile de Nantes pour dénoncer l'absence de structure dédiée à l'entraînement et à la création des arts du cirque en Loire-Atlantique. Cela fait un an que les artistes professionnels réclament un lieu adapté à leurs besoins.