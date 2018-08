Lille, France

Son ouverture, initialement prévue en avril, a été repoussée plusieurs fois - les travaux ont pris du retard, notamment à cause de livraisons en provenance d'Italie qui n'arrivaient pas - mais le Cita-Parc a finalement ouvert ce mercredi 15 août.

A deux pas du zoo de Lille et de la Citadelle, ce nouveau parc d'attractions pour les plus jeunes compte quinze attractions décorées sur le thème de la nature : les tulipes enchantées, les cocci'belles et surtout le fameux petit train, bien connu des Lillois.

L'incontournable petit train a repris du service après un bon coup de pinceau. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Tout fonctionne à l’exception de deux manèges : le grand toboggan et le canal aux bûches – le flume – qui entreront en service en septembre.

Il remplace le parc des Poussins

Pour Thierry Fééri, son directeur connu comme le patron de la Grande fête lilloise du cirque, le défi est grand. Le Cita-Parc remplace le parc des Poussins. Fermé en novembre, il était devenu un lieu emblématique de Lille et aurait fêté ses trente-deux ans cette année.

Plus étendu que son prédécesseur, le Cita-Parc va de l'entrée de la citadelle jusqu'aux remparts, 9 000 m² contre 2 500 à l'époque des Poussins. Il compte également sept attractions de plus.

"On ne s'attendait pas à générer autant de public avec ce temps maussade, il y avait la queue jusqu'à la porte ! L'essentiel est que les familles s'y sentent bien. Mon souhait est qu'il soit le jardin des enfants de la ville, tel qu'il s'appelait autrefois !" appuie Thierry Fééry, qui espère 1,2 millions de visiteurs chaque année.

Ouvert tous les jours de l'été

Le Cita-Parc sera ouvert tous les jours cet été de 14h à 19h. A partir de septembre, il ouvrira aux mêmes horaires tous les mercredis, samedis et dimanches jusqu'au 31 octobre, sauf pendant les vacances de la Toussaint où il sera ouvert tous les jours. L'entrée du parc est gratuite, il faut ensuite acheter son ticket (2 euros) pour faire un tour de manège.