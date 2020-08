Au Fil du Son a été contraint d'annuler son festival prévu au mois de juillet, mais organise une édition spéciale "sors ta bouée" les 18 et 19 septembre. En tête d'affiche : La Rue Kétanou et Naâman.

Civray : La Rue Kétanou et Naâman à l'édition "sors ta bouée" d'Au Fil du Son

Au Fil du Son organise les 18 et 19 septembre une édition spéciale "sors ta bouée", alors que le festival prévu au mois de juillet a été annulé à cause du Covid-19. En tête d'affiches : La Rue Kétanou et Naâman, mais aussi le DJ Étienne de Crécy.

La bouée... pour respecter la distanciation sociale

Les billets sont à 20 euros pour le vendredi soir, 25 euros pour le samedi, et 40 euros pour le pass deux jours. Avec les contraintes sanitaires, le port du masque sera obligatoire sur le site des concerts, le camping mais aussi le centre-ville de Civray.