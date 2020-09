Civray : le festival "Sors ta bouée" (Au Fil du Son) annulé en raison de la progression du Covid-19

Après une réunion avec la préfecture de la Vienne, les organisateurs ont préféré jeter l'éponge, craignant une annulation de dernière minute et un durcissement des règles sanitaires avec la remontée des cas de Covid dans le département depuis plusieurs jours.

Le festival "Sors ta bouée", prévu vendredi et samedi à Civray, n'aura finalement pas lieu. Suite à l'annulation cet été d'Au Fil du Son, les organisateurs espéraient pouvoir se rattraper et limiter la casse avec une nouvelle manifestation en septembre. Tout était prêt : les artistes programmés, les spectateurs annoncés en grande nombre, avec respect des gestes barrières et distanciation sociale au moyen d'une bouée obligatoire autour de la taille pour chaque visiteur...

Mais face à la remontée de l'épidémie de Covid dans la Vienne, les responsables ont préféré jeter l'éponge. Si aucun arrêté préfectoral n'a été pris pour interdire la manifestation, les organisateurs ont souhaité anticiper un durcissement à venir des règles sanitaires. Surtout, la réduction de la jauge, repassée à 1.000 personnes maximum ces derniers jours, a encore un peu plus assombri la perspective de rentabilité d'une édition qui s'annonçait déjà périlleuse.