Clairvie Quesne figurera la Pucelle d'Orléans lors des Fêtes de Jeanne d'Arc en 2023

L'identité de la jeune fille qui figurera Jeanne d'Arc lors des fêtes johanniques d'Orléans en avril a été dévoilée ce lundi 23 janvier 2023. C'est donc Clairvie Quesne, lycéenne de 16 ans scolarisée à Saint-Charles, qui a été choisie par l'association Orléans Jeanne-d'Arc.

Elle sera le visage de la grande célébration annuelle en l'honneur de la Pucelle d'Orléans et c'est une sorte d'aboutissement logique de son parcours. "J'ai grandi avec Jeanne, avant, on habitait rue Serpente donc j'ai toujours baigné dans les fêtes johanniques, se souvient Clairvie. J'avais 5 ans et demi lors de mon premier défilé et c'est à partir de là que j'ai porté un grand intérêt pour cette sainte."

"J'ai toujours baigné dedans"

Son grand-père lui a aussi beaucoup transmis l'histoire de Jeanne-d'Arc. Clairvie est engagée aux Scouts unitaires de France, et dans plusieurs associations chrétiennes et caritatives à destination des personnes âgées et défavorisées.

La passation entre la figure de Jeanne d'Arc de l'année derniere et celle de cette année, avec leurs pages, a eu lieu a l'hôtel Groslot, à Orléans, en présence du maire et de la presidente de l'association Orléans Jeanne d'Arc. © Radio France - Theo Boscher

"Nous sommes admiratifs car elle est hyper investie dans ses engagements et dans sa foi et au quotidien, elle nous porte nous et ses frères et sœurs", sourit Chantal, sa maman. Richard, le papa, juge lui "naturel" pour sa fille de se retrouver dans ce rôle : "Je crois qu'elle est déjà très autonome et mature et elle va vivre son année de Jeanne-d'Arc, c'est un bel engagement qu'elle nous fait."

Un engagement important

Clairvie a déjà une idée très claire des missions qui lui incombe : "Je vais témoigner des valeurs et de la foi de Jeanne-d'Arc. Je vais rendre hommage à Orléans, ma ville qui m'est si chère. Ca fait déjà depuis le début de l'année que j'endosse le rôle, en rendant service aux autres, pour pouvoir donner du sens à ma vie et pouvoir grandir."

Lors de son propos liminaire, la présidente de la a souligné la "diversité" des profils des neuf autres candidates, "des jeunes qui sont dans leur société et qui vivent de façon ouverte vers les autres". Bénédicte Baranger insiste : "ce ne sont pas fêtes hors-sol, mais qui s'incarnent et ça change tout !"

Accompagnée de deux pages

En cela, Clairvie sera accompagnée par ses deux pages. Maximilien de Rochefort et Théophile Joinneaux, âgés de 16 ans tous les deux, auront la charge de la soutenir et de l'escorter lors du défilé. "C'est une immense fierté", reconnait le premier. "L'idée, c'est qu'on forme une équipe et qu'on construise quelque chose ensemble", ajoute le second.

Les affiches de l'édition 2023 des Fêtes de Jeanne d'Arc ont été dévoilées par l'association organisatrice, lundi 23 janvier 2023. © Radio France - Theo Boscher

Une préparation intensive commence pour eux, avec un pèlerinage sur les traces de Jeanne-d'Arc, des rencontres avec les autres comités organisateurs de fêtes johanniques, ainsi que des cours d'équitation pour être prêts pour les dix jours de fête.