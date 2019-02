Clap de fin pour le cinéma le Forum à Nîmes

Nîmes, France

Ce n'est pas une surprise, le groupe Kinepolis avait annoncé la fermeture du Forum centre-ville mi octobre, sans donner de date précise. C'est officiel : ça sera donc le 10 mars après la séance de 20h30. Le cinéma situé rue Poise compte 4 salles et 464 fauteuils. C'est l'un des deux cinémas exploités par le groupe Kinepolis à Nîmes. Le second est le multiplexe situé en périphérie, au Mas des Abeilles. (12 salles et 2 500 fauteuils)

Dans un communiqué, le groupe précise que les cartes, abonnements et vouchers achetés au Forum centre-ville seront acceptés et toujours valables au multiplexe, sans modification de tarif.

La dernière séance le 10 mars

La dernière séance du Forum centre-ville aura donc lieu le 10 mars à 20H30, à l'issue des vacances scolaires. Le cinéma fermera ensuite ses portes et les locaux seront rendus à leur propriétaire.

Après cette fermeture, deux cinémas subsisteront dans le centre de Nîmes : le Sémaphore, le cinéma d'art et essai situé rue Porte de France et le CGR, ouvert il y a quelques mois derrière la gare.

Les spectateurs invités à se rendre au multiplexe du Mas des Abeilles © Radio France - Sylvie Duchesne