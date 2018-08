Eure, France

Manifestation culturelle la plus fréquentée du département, selon le conseil départemental, L'Eure fait son cinéma - le nouveau nom depuis 2017 de Place aux cinémas - n'aura pas lieu cette année. L'assemblée a décidé, lors d'un vote en février dernier, de ne plus subventionner l'évènement. Chaque année, le département de l'Eure subventionnait l'évènement à hauteur d'environ 80 000 euros et selon Alexandre Rassaërt, le vice-président en charge de la culture : " l'opération ne remplissait plus ses objectifs et n'avait plus de sens puisque c'était une opération essentiellement tarifaire". En effet, le principe de Place aux cinémas était simple : la dernière semaine du mois d'août, les onze cinémas de l'Eure proposaient toutes leurs séances au prix unique de quatre euros. La manifestation avait même fait des petits, puisqu'elle avait été imitée par le département voisin de la Seine-Maritime. L'élu dénonce également une baisse de la fréquentation, 50 000 spectateurs en moyenne sur la semaine, " moins de 30 000 l'an dernier " répond Alexandre Rassaërt.

Un rendez-vous incontournable pour les cinéphiles

Le rideau sur l'écran est donc tombé. Pourtant, au fil du temps, les cinéphiles s'étaient appropriés la manifestation qui permettait d'aller au cinéma à moindre coût et surtout de rencontrer acteurs, producteurs et réalisateurs. Car Place aux cinémas s'accompagnait de nombreuses avant-premières nationales ou internationales. C'est à Évreux qu'a été projeté publiquement pour la première fois en Europe le film "Les invasions barbares" du Denys Arcand. L'opus du Canadien était le film surprise de l'édition 2003 : les spectateurs avaient acheté leur billet sans savoir ce qu'ils allaient voir. L'occasion de belles rencontres aussi : François Ozon, Pizerre Niney, Claude Lellouch, Jean-Paul Rappeneau, Nathalie Baye ou Maiwenn entre autres sont venus présenter leur film en avant-première.

On fait une pause cette année, on va reproposer quelque chose l'année prochaine " - Alexandre Rassaërt, vice-président du conseil départemental de l'Eure

Une édition nouvelle formule en 2019

Dans la nouvelle édition qui sera plus "en rapport avec le territoire" affirme le vice-président en charge de la culture, " le Département aura son mot à dire sur la programmation, car jusque-là, la plus-value culturelle était très faible". L'idée, c'est de s'appuyer sur des partenaires locaux, les exploitants bien sûr, mais aussi le Centre des écritures cinématographiques du Moulin d'Andé, qui, chaque année, organise un concours de scenarii. Cette année, le président en est le Rouennais Claude Duty. Des talents ont déjà émergé de ce concours, à l'exemple de Régis Roinsard, cinq fois nommé aux César en 2013 avec Populaire. Le réalisateur, originaire de Louviers, avait remporté le concours organisé dans l'Eure, tout comme Pierre Pinaud, réalisateur de Les Miettes, qui a lui remporté le César 2009 du meilleur court-métrage.