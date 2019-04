Clap de fin pour la 160ème édition de la foire attractive de Nancy

Nancy, France

Dites au-revoir au grand-huit et aux churros : la 160ème foire attractive de Nancy se termine ce dimanche 28 avril, à 22 heures. Après un mois d'installation sur la place Carnot, quel bilan les forains tirent-ils de cette année 2019 ?

"On a eu quand même pas mal de beau temps même si cela se termine sur du gris, et c'est un peu triste !" regrette Lorena, qui gère le manège de la chenille. "La fréquentation était bonne jusqu'au week-end de Pâques, ensuite la météo s'est dégradée, ce qui fait qu'on termine sur une semaine beaucoup plus calme", poursuit Gilles Mazallon, président des forains de Nancy. Globalement, les recettes restent stables d'une année sur l'autre. Quant à la fréquentation, elle tourne toujours autour de deux millions de visiteurs, selon les aléas du temps.

Désinstallation lundi

Pourtant, malgré les averses, Toufik échange quelques palets glisseurs avec son amie. "Le temps n'est pas terrible, mais on profite de l'éclaircie pour venir s'amuser un peu avant le départ de la foire !". Flora, elle se promène autour des manèges avec son compagnon et son fils. "C'est la deuxième et la dernière fois de l'année qu'on vient. Du coup, pour le petit, on va faire tous les manèges !" Et qu'est-ce qui leur manquera le plus, une fois que la foire attractive sera désinstallée ? La grand-roue pour Madame, et le restaurant l'Ours noir pour Monsieur !