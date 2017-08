Clap de fin pour la 23e édition des Jeudis de Perpignan

Après sept semaines d’animations, les jeudis de Perpignan se sont terminés le 24 août. Des Parades, des jeux et énormément de prestations musicales et artistiques étaient une nouvelle fois au programme, pour le plus grand bonheur des nombreux visiteurs.

Chaque été, le centre-ville de Perpignan se transforme en salle de spectacle en plein air. La 23e édition des jeudis de Perpignan a encore créé l’effervescence dans la cité catalane. Le festival a débuté le 13 juillet et s’est refermé hier, le 24 août.

Certaines soirées, on a atteint entre 13 000 et 17 000 visiteurs"

Rue du boulevard Thomson, quai Vauban, rue de l’argenterie, des milliers de personnes ont pris d’assaut les lieux d’animation chaque jeudi depuis sept semaines. La municipalité qui organise cet événement a tout prévu pour attirer les foules. Les activités étaient entièrement gratuites tout comme la navette spéciale qui a acheminé les visiteurs du parc des expositions au centre-ville. Stratégie payante, puisque l’affluence a été importante. “Les jeudis de Perpignan cette année c’était vraiment un très bon cru. La participation a été excellente. Certaines soirées, on a atteint entre 13 000 et 17 000 visiteurs.” se félicite Pierre Barbé, l’adjoint au maire en charge de l’animation.

Chaque jeudi et d’autres jours de la semaine, c’était la même agitation sur les pavés : scènes musicales, pièces de théâtre, spectacles de cirque, jeux collectifs, parades et fanfares... le festival s’impose comme une véritable célébration des arts de la rue. Les spectacles organisés dans le centre historique de Perpignan étaient aussi un moyen de faire découvrir le patrimoine architectural local. Ce dernier jeudi, l’apothéose n’est arrivé que tard dans la nuit avec une fontaine artistique et lumineuse. De quoi laisser des souvenirs mémorables aux nombreux visiteurs.