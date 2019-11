Clap de fin pour la 46e édition de la Foire aux livres de Belfort

Installée depuis le 10 octobre à l'Atria de Belfort, la Foire aux livres ferme ses portes ce dimanche soir. L'heure est désormais au bilan, avec une année plutôt bonne selon les organisateurs. Plus d'un livre sur deux a été vendu, au même titre que les années précédentes.

Belfort, France

"Nous avons eu du monde tous les jours, c'est une année intéressante. Ce ne sera pas la meilleure, mais ce ne sera pas la pire", affirme Pierre Netange, 1er vice-président de l'association Livres 90, à l'origine de la Foire aux livres de Belfort. Sur les 280.000 ouvrages proposés à la vente pour cette 46e édition, un peu plus de la moitié a été vendue. "Environ 142.000, mais nous aurons les chiffres définitifs lors du rangement", précise Pierre Nétange. Une tendance qui suit celle des années passées pour l'organisateur : "C'est un gain réel cette année, car nous avons le même chiffre qu'en 2018, mais avec avec trois jours d'ouverture en moins."

Parmi les livres les plus achetés : romans, bandes dessinées, mais aussi ouvrages historiques et régionalistes. "Beaucoup de livres sur l'Aire urbaine et sur l'Alsace notamment. C'est un point important. Si nous n'avions pas ce secteur-là, nous aurions très certainement des clients en moins", glisse le vice-président de Livres 90.

L'exposition sur Tintin retirée avant la fin

Cette 46e édition a mis en valeur la bande dessinée, notamment Tintin qui fête ses 90 ans. Il y avait une exposition avec des objets appartenant à un collectionneur privé : figurines, affiches, maquettes, livres, etc.

Les organisateurs ont dû la désinstaller 5 jours avant la fin de la manifestation. "Moulinsart, qui gère l'image de Tintin, nous a un peu refroidi on va dire, donc nous avons décidé de démonter l'exposition pour éviter les problèmes, alors que nous ne gagnons pas d'argent avec ça puisque l'entrée est gratuite", soupire Michel Grisey, vice-président de Livres 90. Cela n'a pas manqué de faire réagir dans le monde de la BD. "Les Amis de Hergé en Belgique et des grands collectionneurs français, qui ont trouvé cela incroyable que l'on puisse influencer comme cela, alors qu'il n'y avait rien d'illégal", ajoute l'organisateur.