Netflix : clap de fin pour "La casa de papel"

C'est le jour J pour les fans. Netflix met en ligne ce vendredi les derniers épisodes de "La casa de papel", la partie 2 de la saison 5.

Produite initialement par la chaîne Antena 3 avec un budget limité, cette série espagnole autour du braquage de la Fabrique nationale de la monnaie à Madrid est devenue, après son rachat par la compagnie américaine Netflix fin 2017, l'une des plus regardées sur la première plateforme mondiale de streaming. Un succès tel que les combinaisons rouges et les masques de Dali des braqueurs de la série, tout comme le chant révolutionnaire italien "Bella Ciao", sont apparus dans des manifestations à travers le monde.

C'est la première série non-anglophone qui s'est transformée en un phénomène mondial aussi important. Les personnages de Tokyo, Lisbonne ou Berlin ont même réussi à tenir en haleine une large audience anglophone qui, notamment aux États-unis, est peu habituée aux productions doublées ou sous-titrées. Grâce en partie à "La casa de papel", Netflix et ses concurrents se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas besoin de tout produire aux États-Unis pour atteindre une audience mondiale. Depuis, la plateforme a produit d'autres succès mondiaux dans une langue autre que l'anglais comme "Lupin" ou "Squid Game", dont la première saison a pulvérisé le record du meilleur démarrage en octobre.

Des ingrédients simples mais efficaces

Sur le papier, le scénario n'avait pourtant rien de révolutionnaire. Mais la série raconte une _"_histoire très universelle de lutte entre les bons et les méchants, où les bons ne sont pas ceux qui semblent l'être et où les méchants ne sont pas aussi méchants qu'ils en ont l'air", "avec des messages sur le pouvoir des femmes, la camaraderie, la nécessité de se rebeller" analyse Elena Neira, professeur en sciences de la communication à l'université ouverte de Catalogne. Des ingrédients simples mais efficaces et donc repris. Malgré la fin de la série, Netflix compte bien continuer à surfer sur son succès la sortie avec un nouveau programme axé sur Berlin, un des personnages emblématique de "La casa de papel".