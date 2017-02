Clap de fin pour la dixième édition du festival Génériq

Achevé ce dimanche soir au Stade Bonal avec trois concerts dans les loges, le festival Génériq a encore une fois fait le plein avec ses 53 concerts à Belfort, Montbéliard, Audincourt, Besançon ou Dijon. Retour sur une des derniers concerts, dimanche à Belfort.

Des concerts dans des salles de musique, mais aussi dans des églises, à la chapelle de Ronchamp, la préfecture de Belfort ou même l'imprimerie Est Imprim de Montbéliard ! Après six jours de fête et 53 prestations le festival Génériq 2017 crée par les Eurockéennes s'est achevé dimanche soir au Stade Bonal à Sochaux. Un peu plus tôt dans la journée, à l'heure du déjeuner, c'est au Bar Atteint à Belfort que le festival faisait étape. Dans ce bar associatif, le jeune suisse Aurélie Emery a ravi les groupes d'amis, les familles ou les couples venu l'écouter. Elle a ensuite laissé la place au groupe Sandor, également venu de Suisse. Deux concerts devant une petite assemblée où, comme souvent à Génériq, les artistes ont réellement pu communier avec le public.

Une dixième édition réussie

Le festival qui réunit près de soixante partenaires et sert de repères pour les Eurockéennes et beaucoup de programmateurs a fait le plein dans beaucoup de lieux. Près de la moitié des concerts étaient d'ailleurs gratuits. "Quand vous travaillez dans la culture le rêve c'est de mêler le public. C'est pas toujours évident, mais à Génériq on arrive assez bien à le faire en multipliant les lieux et les temps de concert", s'enthousiasme Jean Paul Roland, le directeur de Territoire de Musique qui gère notamment les Eurockéennes et le festival Génériq. Après les concerts de Patti Smith, Last Train ou Shame, lui et ses équipes cherchent d'ailleurs déjà des partenaires pour la prochaine édition.