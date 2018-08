Le Lacanau Pro s'est achevé ce dimanche, à Lacanau, en Gironde, après un peu plus d'une semaine de compétition et d'animations. La semaine qui arrive s'annonce plus calme.

Pendant un peu plus d'une semaine, le Lacanau Pro a mis l'ambiance sur la plage et le front de mer

Lacanau, France

Terminé les surfeurs et les surfeuses qui courent vers l'océan, les photographes, les figures, etc. Le Lacanau Pro s'est achevé ce dimanche, après un peu plus d'une semaine de compétition qui a intéressé même ceux qui ne connaissent pas grand chose à la discipline : "On regarde les surfeurs qui passent devant nous, ce n'est pas désagréable", lâche Romane.

"Pour dormir, c'est difficile"

Franck arrive de Calais. Le surf, il s'y essaye de temps en temps mais ne comprend pas bien les règles de la compétition. Et pourtant il ne rate rien du spectacle : "C'est assez amusant de voir une compétition que l'on n'a jamais vu de sa vie, de voir le niveau qu'ils ont..." Sur le front de mer, les résultats des épreuves sont annoncés sur de grandes enceintes que l'on entend de l'autre bout de la plage. "Ça met de l'ambiance mais pour dormir, c'est difficile", nous assure Typhaine, 9 ans, sur la plage avec ses parents.

Avec le départ des surfeurs, la semaine qui commence s'annonce plus calme © Radio France - Thomas Schonheere

Typhaine va pouvoir bronzer tranquille : la semaine qui arrive s'annonce plus calme. Benjamin et ses amis (qui, eux, n'en ont pas grand chose à faire du surf) espèrent que ce ne sera quand même pas trop tranquille : "On a vu les scènes, le skatepark avec des gens en trottinette ou en skate qui font des figures, c'était pas mal. On va espérer qu'il y ait encore des animations pendant une semaine pour que ce ne soit pas trop mou."

"Il n'y a que toi et toi dans l'eau"

En même temps, moins de surfeurs, cela veut dire plus de place pour ceux qui restent : "Je me suis fait recaler par une dame qui m'a dit que je ne pouvais pas surfer dans la zone du Lacanau Pro", raconte Alexandre, 12 ans, qui arrive de Brest. Cette année, c'est le marocain Ramzi Boukhiam qui remporte la compétition chez les hommes, l'australienne Zahli Kelly chez les femmes. "Le Lacanau Pro, bien sûr que c'est ambiance différente, assure un Toulousain, déjà nostalgique. D'habitude quand tu vas surfer il n'y a que toi et toi dans l'eau..." Heureusement que la compétition revient l'année prochaine.