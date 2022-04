La 46e édition du Printemps de Bourges s'est achevée dimanche 24 avril. Après deux années perturbées par le Covid, c'était le retour à la normale et les festivaliers ont répondu présents : plus de 200.000 personnes sont venues faire la fête dans les rues de Bourges.

Clap de fin pour le Printemps de Bourges : "Plus aucune contrainte, simplement de la joie et de la fête"

Une semaine de fête et de concerts ! La 46e édition du Printemps de Bourges vient de s'achever (du 19 au 24 avril). Après un Printemps virtuel en 2020 et une édition avec des jauges en 2021, c'était enfin le retour à la normale. "On a pu avoir une édition normale et exceptionnelle, sous le soleil pendant toute une semaine, se réjouit Boris Vedel, le directeur du festival. Ça fait très très très plaisir. Plus aucune contrainte, simplement de la joie et de la fête !".

Parmi les moments les plus forts de cette édition, il cite "la création de Brigitte Fontaine, avec tellement d'artistes autour d'elle pour pouvoir célébrer toute sa carrière", les Dutronc et Dutronc, "Olivia Ruiz et son clin d'œil à Arno, qui nous a quitté ce jour-là". "C'était très beau", raconte le directeur du festival.

Prochaine édition du 18 au 23 avril 2023

Invité de France Bleu Berry ce mardi 26 avril, se réjouit de voir la bonne ambiance du Printemps dans la Ville, avec des concerts dans les bars et dans les rues. Il estime que "le Printemps a pris un coup de jeune". Pour la prochaine édition qui aura lieu du 18 au 23 avril, il annonce qu'il y aura "encore plus de créations, de groupes émergents" et "un regard neuf, plus ambitieux sur le Printemps dans la ville".

Enquête sur des cas de piqûres pendant le festival

Comme dans plusieurs autres soirées en France depuis quelques semaines, des cas de piqûres ont été signalés pendant cette édition du Printemps de Bourges. "On parle d'une dizaine de cas, indique Boris Vedel. La préfecture, les services de l'État et les pompiers ont été très vigilants et ont renforcé tout le dispositif".

Il faut être prudent sur le sujet, ne pas s'emballer, ne pas faire de psychose

"On est très vigilant sur ce sujet", poursuit-il, indiquant qu'il n'y avait pas d'hospitalisations longues, ni d'agressions sexuelles. Des analyses sont en cours pour savoir si des substances ont été éjectées ou non aux personnes qui se disent victimes de piqûres.