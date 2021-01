Clap de fin pour le tournage en Dordogne de la série télévisée "Sauver Lisa"

Arrivée en novembre en Périgord, l'équipe de la série télévisée "Sauver Lisa" qui devrait être diffusée à la rentrée sur M6 a tourné ce samedi 9 janvier ses dernières scènes périgourdines. Avec pour décor les couloirs et les quais de livraison du Centre hospitalier de Périgueux.

Le Périgord sans le Périgord

Depuis le mois de novembre de nombreux sites périgourdins ont accueilli l'équipe composée d'une cinquantaine de techniciens, figurants et acteurs, parmi lesquels Victoria Abril ou encore Cristiana Reali. Le tournage a fait étape notamment au château de Commarque aux Eyzies, à la cité Pagot de Chamiers, sur l'aire d'autoroute de Saint-Laurent-sur-Manoire, à la médiathèque Pierre Fanlac ou encore à la Visitation à Périgueux.

Le tournage de "Sauver Lisa" s'achèvera la semaine prochaine en Gironde © Radio France - Emmanuel Claverie

Et pourtant le Périgord n'apparaîtra pas en tant que tel sur le petit écran, car l'action est censée se dérouler à Bordeaux. "Nous cherchions au départ des décors à Bordeaux et autour de Bordeaux précise Philippe Saal, le directeur de production de la série "Sauver Lisa". "Un des décors principaux de cette série était une maison assez cossue avec un jardin assez grand qui devait se trouver en ville. Nous avons commencé par visiter une maison à Périgueux avant de chercher sur Bordeaux. Celle de Périgueux était bien et pouvait correspondre, mais nous nous sommes dits qu'il devait exister mieux sur Bordeaux ou dans ses environs. Et bien non. Par rapport à notre histoire et notre scénario rien ne valait celle de Périgueux! Après, pour étoffer notre présence de tournage dans le Périgord, nous avons cherché d'autres décors autour. C'est donc le Périgord pour le côté positif et accueillant de la ville, mais dans la série, tous les décors que l'on a tournés à Périgueux sont censés se trouver à Bordeaux.

On a reçu de la part des décors comme des gîtes un accueil formidable. Philippe Saal, directeur de production de la série".

L'équipe qui a également tourné à Nantes et à Saint-Nazaire gardera un très bon souvenir de son séjour périgourdin. "On a reçu de la part des décors comme des gîtes un accueil formidable" reconnaît Philippe Saal, directeur de production de la série. Malheureusement je ne peux pas parler de l'accueil des restaurateurs! On sait qu'on est dans une région où on mange très bien, mais malheureusement on n'a pas pu juger par nous-mêmes de la qualité des repas dans les restaurants de Périgueux, mais je sais que beaucoup de personnes de l'équipe se promenaient le samedi matin sur le marché de Périgueux. Ils m'ont même fait découvrir le marché au gras où j'ai pu me ravitailler avant les vacances de Noël en foie gras".

Une cinquantaine de personnes ont participé au tournage de la série qui sera diffusée sur M6 © Radio France - Emmanuel Claverie

Un avis que partage Yann Samuel le réalisateur de la série. "L'accueil ici? Formidable ! répond-il sans hésiter. Surtout en cette période de confinement et de couvre-feu. C'était très agréable de tourner ici, franchement chouette région et chouette accueil ! conclut-il.

Le tournage épargné par la Covid-19

Contrairement à d'autres, le tournage de "Sauver Lisa" aura été épargné par l'épidémie de Covid-19 et n'aura jamais été interrompu. Une situation qui ne doit rien au hasard. Un protocole sanitaire très strict y est appliqué. L'équipe a déjà été testée à huit reprises explique Philippe Saal, le directeur de production, et un référent Covid a même été engagé. Maxime Quibel fait ainsi régulièrement le tour de l'équipe avec dans une main une boite de masques et dans l'autre un pulvérisateur de solution hydroalcoolique. "Pour faciliter la reprise des tournages et éviter l'apparition de nouveaux clusters sur les plateaux, les référents Covid veillent à ce que toutes les règles sanitaires soient respectées, la distanciation sociale, le port du masque ou encore le respect des distances à table, tout ce qui peut protéger le tournage" explique-t-il. En 11 onze semaines, un seul cas a été identifié et a vite été isolé, ce qui a permis au tournage de ne pas en pâtir.