Clap de fin pour "Plus belle la vie" à Marseille

Voilà, c'est fini, aurait chanté Jean-Louis Aubert. Plus de 4.500 épisodes, 18 ans d'existence, aventure quotidienne unique dans l'histoire des séries françaises. Le dernier épisode sera diffusé le 18 novembre. Mais c'est bien ce jeudi 29 septembre que la vie de la famille d'acteurs et de techniciens prend fin. Ultimes scènes au pôle média de la Belle de mai, studio de 10.000 m2 non loin de la gare Saint-Charles. Le décor inspiré des 13 coins du quartier du Panier est l'un des plus connus de la télévision contemporaine dans la France entière. Il n'est qu'à voir les milliers de touristes-fans qui arpentent chaque été les pentes raides du Panier à la recherche du bar "le Mistral" qui n'a existé que dans l'imagination fertile des scénaristes. La mairie de Marseille a d'ailleurs officiellement demandé à la production de ne pas détruire le décor.

Applaudissements et larmes

Le dernier clap résonne comme une petite mort. Applaudissements, sourires, larmes et des acteurs qui s'embrassent. Léa François interprète Barbara depuis 14 ans : "C'est un mélange de joie et de gratitude pour cette aventure de folie. Et d'un autre côté, ça nous chamboule totalement".

Léa François envoie un dernier baiser aux fans de la série © Radio France - Fabien Le Dû

Tristesse absolue pour Laurent Kérusoré

Depuis le premier épisode de la série, il est Thomas. Laurent Kérusoré est l'une des figures les plus emblématiques et il est normal qu'il en soit l'une des dernières en ce jour d'adieux. "Cela reste pour nous une tristesse absolue. On perd 18 années d'habitudes, d'amis... Je pourrais venir sur le plateau les yeux fermés".

"On a fait partie de la famille des Français. Ce sont les derniers bons moments de la télé." - Laurent Kéruzoré

David, technicien, est inconsolable : "18 ans d'aventures, de rire et de galères ! On va perdre cette fusion qui existait entre tous les postes. C'est compliqué quand même".

Tournage en cours © Radio France - Fabien Le Dû

Un feuilleton sociétal unique en son genre

La place du café du Mistral est vide. Avec ses six millions de fidèles à la grande époque, "Plus belle la vie" restera un phénomène de l'époque, de par les thèmes abordés. Laurent Kérusoré est "très fier" d'avoir joué le rôle d'un jeune homme homosexuel et d'avoir abordé d'innombrables débats de société. "On a parlé de sujets qui n'étaient pas tous télégéniques. On a parlé de la maladie, de l'homoparentalité, les divorcés, les fins de mois difficiles. On a joué tout ce que les Français vivent. On a fait partie de leur famille. Et ça, c'est quelque chose d'énorme ! D'impalpable ! "

Laurent se dit bluffé par le contenu de ce long rendez-vous. "On a tous été ensemble à regarder cette série, et nous, à la construire. C'est une belle part de notre société. Je pense que ce sont les derniers bons moments de la télé".

Derniers claps © Radio France - Fabien Le Dû